Lecce-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita il Genoa nel lunch match della 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani sfida il di Thiago Motta nel lunch match della 15ª giornata di . Classica sfida salvezza fra i salentini e i genovesi: giallorossi al 15° posto con il con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, rossoblù al terzultimo posto con 10 punti e un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Segui Lecce-Genoa in diretta streaming su DAZN

Nei 6 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei pugliesi, il Genoa è in vantaggio a livello statistico con 3 successi, 2 pareggi e una vittoria dei padroni di casa. Quest'ultima risale addirittura a quasi 30 anni fa, ovvero al primo confronto assoluto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano, che vide gli uomini di Mazzone superare 2-1 i ragazzi di Scoglio con le reti di Barbas e Benedetti.

La squadra di Liverani ha ottenuto 3 pareggi nelle ultime 3 gare casalinghe: se non dovesse perdere con il Genoa, eguaglierebbe il primato stabilito nel 1998 dal Lecce di Nedo Sonetti, che arrivò a 4 gare interne senza k.o. in Serie A. I salentini sono la squadra che ha subito più goal su azione in questo torneo (21) e quella che ha mandato a segno più giocatori diversi (6).

È invece la seconda volta nell'era dei 3 punti che il Genoa non supera i 10 punti dopo le prime 14 gare dopo il 2017/2018, in cui chiuse poi la stagione al 12° posto. Il Lecce è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, e ha rimediato un brutto k.o. per 5-1 contro la in Coppa . Il Genoa ha ottenuto 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 gare disputate, mentre in si è qualificato agli ottavi superando 3-2 l' .

Marco Mancosu è il miglior marcatore del Lecce con 5 reti segnate, di cui 4 su calcio di rigore, lo sfortunato Christian Kouamé, che salterà per infortunio il resto della stagione, è invece il giocatore più prolifico dei liguri con 5 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-GENOA

Lecce-Genoa si disputerà la mattina di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita Lecce-Genoa, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, è previsto per le ore 12.30. Sarà il 13° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Lecce-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lecce-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari, coadiuvato dal commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire Lecce-Genoa in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Liverani recupera Majer a centrocampo e dovrebbe schierarlo dal 1' accanto a Tachtsidis e uno tra Tabanelli o Petriccione. In attacco, squalificato Lapadula, tornano a disposizione Farias e Falco: il primo è in ballottaggio con Babacar per affiancare La Mantia, con Shakhov piazzato sulla trequarti, visto che Mancosu non sta ancora bene e non è stato convocato. In difesa, out per squalifica Rossettini, spazio a Dell'Orco al centro in coppia con Lucioni, mentre Rispoli e Calderoni saranno i due terzini davanti a Gabriel.

Thiago Motta punterà ancora sul 4-3-3. Davanti Pinamonti sarà il centravanti nel tridente, con Pandev e Agudelo esterni offensivi. Sulla mediana la regia sarà affidata al danese Schöne, favorito su Radovanovic, mentre Cassata e Sturaro saranno le due mezzali. Fra i pali ci sarà il brasiliano Gabriel, in difesa Ghiglione e Criscito saranno gli esterni bassi e Romero e Biraschi comporranno la coppia centrale. Indisponibili per infortunio Kouamé in attacco, Lerager a centrocampo e il colombiano Cristian Zapata in difesa. Restano fuori dai convocati anche Barreca, Sanabria, Gumus, Saponara ed El Yamiq.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Farias

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi, Criscito; Cassata, Schone, Sturaro; Pandev, Pinamonti, Agudelo