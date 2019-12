Lecce-Genoa 2-2: Goal e cartellini, rimonta giallorossa al Via del Mare

Il Genoa passa in vantaggio con Pandev e Criscito su rigore, il Lecce rimonta con Falco e Tabanelli. I rossoblù chiudono addirittura in nove.

Succede di tutto a , dove il passa in vantaggio di due reti ma viene rimontato nella ripresa dalla squadra di Liverani. I rossoblù chiudono il match in nove per le espulsioni di Agudelo e Pandev.

La formazione ospite inizia meglio e costringe i salentini a difendere molto bassi, la prima occasione capita sul sinistro di Pandev dopo appena quattro minuti, ma il macedone spreca il perfetto traversone di Pajac.

I rossoblù continuano a spingere e alla mezz'ora il sinistro dello stesso attaccante rossoblù si fa perdonare tirando fuori dal cilindro una vera e propria magia: Gabriel sbaglia il rinvio e l'ex inventa un pallonetto meraviglioso, la traiettoria parte quasi da centrocampo e finisce esattamente alle spalle del portiere.

Il Lecce sbaglia tanto dal punto di vista tecnico e il Genoa punge ancora: uno scatenato Pandev viene steso da Lucioni in area e dal dischetto Criscito trova l'incrocio per il raddoppio. Nella ripresa Liverani manda in campo Falco al posto di un fischiatissimo Babacar ed è proprio il numero 10 a riaprire i giochi con un gran sinistro a giro all'incrocio.

I padroni di casa prendono fiducia e la partita si complica per gli uomini di Thiago Motta, che restano anche in dieci per la clamorosa ingenuità di Agudelo, autore di un fallo inutile su Dell'Orco. Puntualmente arriva un minuto dopo il pareggio giallorosso: Falco disegna una perfetta parabola per Tabanelli, che di testa batte la difesa avversaria e Radu.

Nel finale il Genoa subisce tutta l'inerzia sfavorevole del momento critico e Pandev, fino a quel momento uno dei migliori, rimedia due cartellini gialli in pochi minuti: prima con una chiara simulazione in area avversaria, poi con un duro intervento in ritardo su Tachtsidis.

Genoa addirittura in nove e assedio del Lecce, che non riesce però a sfondare ancora il muro rossoblù: goal, emozioni e tanti cartellini, ma al Via Del Mare vince l'equilibrio.

IL TABELLINO

LECCE-GENOA 2-2

MARCATORI : 31' Pandev, 49' Criscito rig., 60' Falco, 70' Tabanelli

LECCE (4-3-1-2) : Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer (46' Tabanelli), Tachtsidis, Petriccione; Shakhov (59' Farias); La Mantia, Babacar (51' Falco).

GENOA (3-4-3) : Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne (63' Cassata), Sturaro, Pajac (92' Ankersen); Pandev, Pinamonti (83' Favilli), Agudelo.

Arbitro : Rocchi

Ammoniti : Pajac, Agudelo, La Mantia, Lucioni, Tachtsidis, Petriccione, Criscito, Tabanelli, Pandev

Espulsi : Agudelo, Pandev