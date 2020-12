Lecce-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida il Frosinone nell'11ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 dicembre 2020

12 dicembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Lecce di Eugenio Corini ospita il Frosinone di Alessandro Nesta nell'11ª giornata del campionato di Serie B. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 19 punti: 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta per i salentini, 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte per i ciociari.

Le due formazioni si sono affrontate altre 6 volte nel campionato di Serie B, con un bilancio favorevole ai giallorossi di 4 successi e 2 sconfitte.

I pugliesi vengono da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, mentre il Frosinone ha riportato 2 sconfitte e 2 vittorie nelle precedenti 4 giornate.

Massimo Coda è il bomber del Lecce e, a pari merito con Forte, del campionato di Serie B, con 8 reti all'attivo, Andrija Novakovich è il miglior marcatore del Frosinone con 4 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-FROSINONE

Lecce-Frosinone si disputerà il pomeriggio di sabato 12 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 7ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto per le ore 14.00.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in diretta la sfida Lecce-Frosinone. I suoi clienti potranno vederla anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita, per coloro che sono in possesso anche di un abbonamento Sky, sarà visibile in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Chi lo preferisse, grazie a DAZN, potrà seguire Lecce-Frosinone in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer e notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti anche per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Supotrete seguireancheCollegandovi sul sito troverete, infatti, gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con le azioni salienti, i goal e gli eventi.

Corini si affiderà al consueto 4-3-1-2. Davanti conferma per il tandem offensivo composto da Coda e Stepinski, con Marco Mancuso a supporto sulla trequarti. A centrocampo la regia sarà affidata al greco Tachtsidis, mentre Paganini ed Henderson dovrebbero agire da mezzali. Fra i pali ci sarà il brasiliano Gabriel. La difesa a quattro vedrà Lucioni e Meccariello comporre la coppia centrale, mentre Adjapong e Zuta saranno i due esterni bassi.

Nesta risponderà con un 3-4-1-2. Davanti al portiere Bardi, la linea difensiva sarà composta da Salvi, Szyminski e Brighenti. Maiello e Kastanos giocheranno da interni di centrocampo, con Zampano a destra e Beghetto sulla corsia mancina. Sulla trequarti Rohden è in vantaggio su Carraro, mentre davanti la scelta dovrebbe ricadere su Ciano e Novakovich, favoriti rispettivamente su Tribuzzi e Parzyszek.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zuta; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mar. Mancosu; Coda, Stepinski.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Salvi, Szyminski, Brighenti; Zampano, Maiello, Kastanos, Beghetto; Rohden; Ciano, Novakovich.