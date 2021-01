Lecce-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Empoli affronta il Lecce nella 19esima giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 24 gennaio 2021

24 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La partita di cartello della 19esima giornata di Serie B è senz'altro Lecce-Empoli. Una sfida fra due grandi candidate alla promozione in A. I toscani guidano la classifica a quota 37 punti, mentre i pugliesi occupano il sesto posto con otto punti di ritardo dalla testa.

Segui Lecce-Empoli in diretta streaming su DAZN

Buon momento di forma per entrambe le squadre. Manco a dirlo per l'Empoli, che ha battuto cinque a zero la Salernitana nell'ultimo turno, consolidando il proprio primato. Arriva da una vittoria anche il Lecce, capace di battere uno a zero in trasferta la Reggina.

In queste due squadre, tra l'altro, giocano due dei tre capocannonieri della Serie B. Massimo Coda per il Lecce e Leonardo Mancuso per l'Empoli, entrambi a quota dieci goal. Insieme a loro c'è anche Diaw, attaccante del Pordenone.

L’ultima vittoria dell’Empoli contro il Lecce in Serie B risale al settembre 1983 (2-1); da allora, quattro pareggi, compreso l’ultimo (2-2) dell’aprile 2010, e tre successi giallorossi.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-EMPOLI

La partita tra Lecce ed Empoli si giocherà domenica 24 gennaio alle ore 15. Il match si disputerà allo stadio Via del Mare di Lecce, sempre a porte chiuse per le norme vigenti contro il Covid-19.

Il big match di Serie B, Lecce-Empoli, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo. La gara potrà essere vista dai suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 e Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, avranno inoltre la possibilità di vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder SkyQ.

Gli utenti DAZN potranno vedere Lecce-Empoli in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, quindi di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

darà inoltre ai suoi lettori la possibilità di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Il Lecce dovrà rinunciare per squalifica a Coda ma può contare sui nuovi acquisti di gennaio Pisacane e Nikolov, pronti a debuttare subito dal 1'. Adjapong mezzala, Tachtsidis in regia e Stepinski centravanti.

Empoli con Casale in difesa al posto dell'acciaccato Romagnoli, alle spalle del tandem Mancuso-La Mantia in pole Bajrami. Geometrie affidate a Stulac, con Ricci e Haas ai suoi lati.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Pisacane, Meccariello, Lucioni, Zuta; Adjapong, Tachtsidis, Henderson; Nikolov, Mancosu; Stepinski.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso.