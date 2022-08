Lecce-Empoli, l'arbitro ferma il gioco: niente goal per i toscani

Il signor Santoro prima lascia giocare, poi ferma tutto per uno scontro aereo proprio pochi istanti prima del goal di Baldanzi.

Goal dell'Empoli, anzi no. Al 'Via del Mare' di Lecce i toscani erano subito passati in vantaggio col giovane Baldanzi ma la rete è arrivata a gioco fermo.

Il signor Santoro di Messina, arbitro del match, aveva infatti fischiato per permettere le cure a Henderson e Banda dopo uno scontro aereo come peraltro prevedono le regole.

Il tutto però non è avvenuto immediatamente dopo il contatto ma solo alcuni secondi dopo e proprio pochi istanti prima che Baldanzi mettesse dentro il goal del possibile vantaggio toscano.

Un episodio simile a quello capitato nella scorsa stagione durante Milan-Spezia, quando il signor Serra fermò il gioco poco prima che Messias firmasse il goal del 2-2 senza concedere il vantaggio ai rossoneri.