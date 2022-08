Lecce-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce riceve l’Empoli alla 3ª giornata di Serie A: le info sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

LECCE-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Empoli

Data: 28 agosto 2022

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La 3ª giornata di Serie A vede tra le sfide in programma quella tra Lecce ed Empoli: due formazioni partite ad inizio stagione con l’obiettivo di conquistare il prima possibile la permanenza in massima serie.

Il Lecce è reduce da un trionfale campionato di Serie B, chiuso al primo posto davanti alla Cremonese. I salentini devono quindi cercare di mantenere la categoria, riscattando l’ultimo campionato di Serie A disputato. Nella stagione 2019/20, i giallorossi sono retrocessi dopo un testa a testa con il Genoa fino all’ultima giornata.

L’Empoli viene invece da una tranquilla salvezza in Serie A, ottenuta con Andreazzoli in panchina. In estate molto è cambiato, dalla guida tecnica con l’arrivo di Paolo Zanetti a diversi giocatori in rosa. Tra le partenze più importanti sono da registrare quelle di Pinamonti e Asllani, passati rispettivamente a Sassuolo e Inter.

Sia Lecce che Empoli hanno già salutato la Coppa Italia ed entrambe perdendo ai tempi supplementari. I salentini sono stati sconfitti dal Cittadella, mentre i toscani hanno avuto la peggio contro la SPAL.

In questa pagina ci sono tutte le informazioni riguardo a Lecce-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-EMPOLI

La sfida tra le formazioni allenate da Baroni e Zanetti è in programma per domenica 28 agosto 2022, allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE LECCE-EMPOLI IN TV

Per godersi le emozioni di Lecce-Empoli sarà necessario un abbonamento a DAZN, che trasmetterà in esclusiva il match. Potrete fruire della piattaforma collegando un normale televisore a console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION BOX. In alternativa, potrete accedere alla sua app da una moderna smart tv.

LECCE-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Coloro che sono abbonati a DAZN potranno anche optare per la diretta streaming, accedendo al sito ufficiale della piattaforma da pc e notebook oppure scaricando l’app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La gara del ‘Via del Mare’ verrà raccontata per DAZN da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Federico Peluso.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL seguiremo integralmente Lecce-Empoli. Accedendo al nostro portale, basterà cliccare sulla consueta cronaca testuale.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-EMPOLI

Baroni schiera i suoi con il 4-3-3, con Falcone tra i pali e una difesa con Gendrey, Cetin, Blin e Gallo. In mezzo al campo dovrebbero giocare Bistrovic, Hjulmand e Helgason, mentre in avanti spazio all’ex Di Francesco in un tridente completato da Strefezza e Ceesay.

Zanetti risponde con il 4-3-1-2, in cui Ismajli e De Winter saranno i centrali davanti a Vicario in una difesa con Stojanovic e Parisi sulle fasce. Marin guiderà il centrocampo con ai lati Henderson e Bandinelli, mentre Bajrami agirà alle spalle di Lammers e Destro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti