Lecce-Cremonese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida la Cremonese nello scontro salvezza dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Cremonese

Lecce-Cremonese Data: 2 ottobre 2022

2 ottobre 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN e Zona DAZN (numero 216 satellite)

e Zona DAZN (numero 216 satellite) Streaming: DAZN

Il Lecce di Marco Baroni e la Cremonese di Massimiliano Alvini si sfidano nello scontro salvezza dell'8ª giornata di Serie A. I salentini sono quindicesimi in classifica con 6 punti, frutto di un successo, 3 pareggi e 3 sconfitte, i lombardi occupano invece il penultimo posto a quota 2, con un cammino di 2 pareggi e 5 k.o.

Le due squadre, entrambe neopromosse, si sono affrontate 2 volte nel massimo campionato in casa dei pugliesi, con un bilancio in perfetto equilibrio di una vittoria per parte.

I giallorossi arrivano al confronto dopo 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria, i grigiorossi, invece, hanno collezionato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate.

Assan Ceesay e Gabriel Strefezza sono i marcatori più prolifici del Lecce con 2 reti all'attivo in campionato, mentre, sempre a quota 2 goal, troviamo il bomber dei grigiorossi David Okereke. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-CREMONESE

Lecce-Cremonese si disputerà il pomeriggio di domenica 2 ottobre nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 5ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE LECCE-CREMONESE IN TV

La sfida salvezza Lecce-Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 216 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lecce-Cremonese sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Federico Peluso.

LECCE-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno vedere Lecce-Cremonese in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, nonché su tutti i dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPad e iPhone. In questo secondo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire la sfida salvezza Lecce-Cremonese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete il racconto live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-CREMONESE

Baroni si affiderà al consueto 4-3-3. Davanti al portiere Falcone, Baschirotto e Pongracic dovrebbero comporre la coppia centrale difensiva, con Gendrey e Giuseppe Pezzella terzini. A centrocampo capitan Hjulmand sarà il playmaker, con Askildsen (in vantaggio su Blin) e Joan González (favorito su Bistrovic) nel ruolo di mezzali. Banda è recuperato e giocherà, qualche dubbio invece sull'impiego di Ceesay, non al meglio.

Alvini manderà in campo i lombardi con il 4-3-1-2. In attacco sarà confermato il tandem composto da Okereke e Dessers. Alle loro spalle, sulla trequarti, ci sarà Zanimacchia. Qualche dubbio a centrocampo, dove lottano per una maglia da interno Meité e Pickel ed Ascacibar ed Escalante, con i primi favoriti per partire dal 1'. Sernicola sarà l'ala destra, mentre Valeri presidierà la corsia mancina. In difesa k.o. Chiriches, al suo posto accanto ad Aiwu e Lochoshvili potrebbe trovar posto Bianchetti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Joan González; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni

CREMONESE (4-3-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meité, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini