Lecce-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce e Cremonese a confronto nella quarta giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

- Data: 21 ottobre 2020

21 ottobre 2020 Orario: 19.00

19.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la sconfitta del terzo turno contro il , un Lecce desideroso di rialzare la testa affronta la Cremonese: in palio punti importanti tra le mura amiche, così da provare a cominciare a costruire l'immediata risalita nella massima serie dopo la retrocessione estiva.

Lecce e Cremonese si sono affrontate l'ultima volta nella Serie B 2018/2019: in entrambe le gare risultato di 2-0, ma una volta per uno. A novembre 2018 era stata la formazione pugliese a prevalere, mentre nell'aprile 2019 avevano avuto la meglio i grigiorossi.

Potrebbero esseci 1000 spettatori allo stadio, capenza massima a causa della pandemia di coronavirus.

In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-CREMONESE

Il match della quarta giornata di Serie B, Lecce-Cremonese, si giocherà allo Stadio Via del Mare di Lecce il 21 ottobre 2020 alle ore 19.

Lecce-Cremonese come tutta la Serie B, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato. Non sarà invece possibile vedere la gara in chiaro sulla Rai.

I clienti DAZN potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita tra Lecce e Cremonese sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionado il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

offrirà ai suoi lettori la diretta testuale dicon il racconto in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Zuta, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Bjorkengren, Majer, Henderson; Falco, Stepinski, Listkowski.

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Gustafson; Gaetano; Strizzolo, Ciofani.