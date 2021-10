Lecce-Cosenza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce riceve il Cosenza all'11ª di Serie B: le informazioni più importanti sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Lecce-Cosenza

Data: 1 novembre 2021

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN, Sky Sport (numero 254 satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

La Serie B non si ferma e va in campo lunedì 1 novembre. Il Lecce vuole svoltare dopo tre pareggi di fila. La squadra di Baroni, dopo il pari contro il Brescia, è al quinto posto in classifica con 17 punti. Per fare il salto di qualità occorre ritornare alla vittoria che manca esattamente dal 1° ottobre (3-0 sul Monza). Il Cosenza, invece, è reduce dalla vittoria contro la Ternana che ha permesso ai calabresi di allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Il Lecce ha totalizzato, fin qui, 17 punti con 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta con 14 reti fatte e 9 subite. In casa il rendimento è discreto con 2 vittorie e 2 pareggi con 7 reti fatte e 3 subite.

Il Cosenza, invece, ha un rendimento deficitario lontano dal San Vito-Marulla: un punto soltanto con quattro sconfitte: 2 reti fatte e solo 11 subite. I punti totali, in classifica sono 14 con quattro vittorie tutte casalinghe.

L'ultimo precedente risale al 21 febbraio 2021, successo del Lecce per 3-1 sul Cosenza.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lecce-Cosenza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LECCE-COSENZA

Lecce-Cosenza si disputerà lunedì 1 novembre nel palcoscenico dello Stadio Via Del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle 15.00

Tanti i modi per vedere Lecce-Cosenza in televisione. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky, invece, Lecce-Cosenza sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite). Infine la gara potrà vedersi in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Lecce-Cosenza, mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Su DAZN ci sarà anche la possibilità, al termine del confronto, di prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand. Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite Goal sarà possibile seguire Lecce-Cosenza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Probabile 4-3-3 per il Lecce con Bleve in porta, Gendrey, Lucioni, Meccariello e Barreca in difesa. Majer, Hjulmand e Gargiulo in mezzo. Strefezza, Coda e Di Mariano in avanti.

3-5-2 per il Cosenza con Vigorito in porta, Tiritiello, Rigione e Pirrello in difesa. Situm e Bittante esterni, Carraro, Palmiero e Florenzi in mezzo. Caso e Gori in avanti.

LECCE (4-3-3): Bleve; Gendrey, Lucioni, Meccariello, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello; Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Bittante; Gori, Caso