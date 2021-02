Lecce-Cosenza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce sfida il Cosenza nel posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Cosenza

Lecce-Cosenza Data: 21 febbraio 2021

21 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Lecce di Eugenio Corini e il Cosenza di Roberto Occhiuzzi si sfidano nel posticipo domenicale serale della 24ª giornata di Serie B. I salentini sono ottavi in classifica con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, i calabresi si trovano al 16° posto a quota 23, con un cammino di 3 vittorie, 14 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 19 precedenti disputati nel campionato di Serie B, i giallorossi conducono con 8 vittorie, 6 pareggi e 5 affermazioni dei Lupi della Sila. Il Lecce arriva da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 gare giocate, il Cosenza è imbattuto da 10 partite e ha riportato una vittoria e 3 pareggi nelle precedenti 4 giornate.

Massimo Coda è il bomber dei salentini con 11 centri stagionali, mentre Mirco Carretta, autore di 4 reti, è il giocatore più prolifico dei calabresi. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Cosenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-COSENZA

Lecce-Cosenza si disputerà la sera di domenica 21 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Antonio Giua di Olbia, è in programma alle ore 21.00.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere il posticipo domenicale Lecce-Cosenza. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Mediante DAZN, gli abbonati potranno vedere Lecce-Cosenza in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ballottaggio in attacco per Corini, che deve scegliere se affidarsi a Yalçin o a Pablo Rodríguez come partner di Coda. Al momento il turco sembra in vantaggio sullo spagnolo. Sulla trequarti agirà capitan Marco Mancosu. A centrocampo potrebbe rientrare Henderson al posto di Majer nel ruolo di mezzala destra, con Björkengren mezzala sinistra e Hjulmand in cabina di regia. In porta giocherà Gabriel, davanti al brasiliano Maggio e Gallo saranno i due terzini, con Lucioni e Meccariello, quest'ultimo favorito su Pisacane, a comporre la coppia centrale difensiva.

Occhiuzzi dovrebbe affidarsi sul piano tattico al 3-4-1-2. Davanti al portiere Falcone, difesa scolpita con Idda, Schiavi e Legittimo a formare la linea a tre. A centrocampo Petrucci e Sciaudone potrebbero essere i due interni, con Corsi a destra e Gerbo a sinistra. Davanti tandem offensivo composto da Carretta e Trotta (in vantaggio su Mbakogu) con Tremolada a supporto sulla trequarti.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Henderson, Hjulmand, Björkengren; Mar. Mancosu; Coda, Yalçin.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Idda, Schiavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Gerbo; Tremolada; Carretta, Trotta.