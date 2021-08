Lecce-Como dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce ospita il Como nella 2ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-COMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Lecce di Marco Baroni ospita il Como di Giacomo Gattuso nella 2ª giornata del campionato di Serie B. I salentini hanno iniziato la stagione con una brutta sconfitta a sorpresa fuori casa contro la Cremonese (3-0), e cercano dunque l'immediato riscatto, mentre i lariani hanno esordito con un pareggio esterno per 2-2 contro il Crotone.

Il bilancio dei 16 precedenti in Serie B fra le due formazioni è favorevole ai lombardi, che hanno vinto 9 volte, a fronte di 5 successi dei pugliesi e di 2 pareggi. L'ultimo confronto nel torneo cadetto risale a ben 26 anni fa: il 21 maggio 1995 il Lecce superò al Via del Mare il Como con un goal di Monaco.

Il bomber giallorosso Massimo Coda, capocannoniere dello scorso campionato, ha segnato nella prima delle sue due sfide giocate in carriera contro il Como in Serie B, nel dicembre 2015, quando difendeva i colori della Salernitana.

L'attaccante biancoblù Ettore Gliozzi, a segno nella prima giornata allo Scida, ha segnato il suo primo goal nel torneo nell'ottobre 2020 proprio contro i salentini, quando giocava nel Cosenza, e i pugliesi sono l'unica squadra che ha punito 2 volte in Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Como: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-COMO

Lecce-Como si disputerà la sera di domenica 29 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 17ª fra le due formazioni in Serie B, e sarà arbitrata dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, è previsto alle ore 20.30.

La sfida di Serie B, Lecce-Como, potrà essere seguita in diretta tv su diverse piattaforme. Su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Andrea Calogero.

Su Sky, invece, Lecce-Como sarà trasmessa su uno dei canali Sky Sport (numero non ancora ufficializzato). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

I tifosi, se lo preferiranno, potranno guardare Lecce-Como in diretta streaming con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app, e su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore soluzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Lecce-Como anche in diretta testuale sul sito.

Baroni punterà sul 4-3-3. Davanti, il tridente offensivo potrebbe essere composto dal centravanti Coda e da Strefezza e Olivieri, favoriti su Paganini e Listowski come esterni offensivi. La regia sarà affidata al francese Blin, mentre Hjulmand e Majer (in vantaggio su Björkengren) saranno le due mezzali. In porta ci sarà il brasiliano Gabriel, in difesa ballottaggio fra Vera e Gallo a sinistra, con Gendrey a destra e in mezzo la conferma della coppia centrale composta da Tuia e Lucioni.

Giacomo Gattuso dovrebbe affidarsi ancora al 4-4-2. Davanti potrebbe scoccare l'ora di Luvumbo, che si candida ad affiancare dal 1' Cerri ed è in concorrenza con Gabrielloni e Gliozzi. A centrocampo coppia di interni formata da H'Maidat e Bellemo, con Iovine e Chajia larghi sulle due fasce. Dietro, davanti al portiere Gori, Scaglia e Bertoncini saranno i due centrali, con Toninelli a destra e il cipriota Ioannou sulla corsia mancina. L'alternativa è il 4-3-3, con l'inserimento di un altro centrocampista al posto di Iovine e l'avanzamento di Chajia nel tridente offensivo.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Hjulmand, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Olivieri.

COMO (4-4-2): Gori; Toninelli, Scaglia, Bertoncini, Ioannou; Iovine, H'Maidat, Bellemo, Chajia; Luvumbo, Cerri.