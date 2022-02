Lecce-Cittadella dove vederla: Sky, Helbiz Live o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LECCE-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lecce-Cittadella

• Data: 23 febbraio 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 253 del satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Il Lecce ospita allo stadio 'Via del Mare' il Cittadella in una sfida che mette in palio tre punti preziosi per le due compagini. La formazione salentina va a caccia della seconda vittoria di fila per tenere saldo il primo posto della classifica e sperare in un passo falso delle inseguitrici, mentre il Cittadella vuole rialzarsi dopo il ko casalingo contro il Benevento e tornare a rincorrere la zona playoff.

Il Lecce guida la classifica del campionato di Serie B con 46 punti, frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte. La formazione giallorossa - che ha realizzato 40 goal e ne ha subiti 20 - è reduce da 7 risultati utili di fila, con 3 pareggi e 4 vittorie. Tra le mura del Via del Mare, il Lecce non ha mai perso in questa stagione con un bottino di 8 vittorie e 4 pareggi.

Dall'altra parte, il Cittadella ha conquistato lontano dai propri tifosi 17 punti in 12 gare con 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La formazione veneta è al decimo posto con 35 punti (9 vittorie, 8 pari e 7 sconfitte), a tre lunghezze di ritardo dall'ottavo posto occupato dal Frosinone.

In questo articolo tutte le informazioni su Lecce-Cittadella: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-CITTADELLA

Lecce-Cittadella si giocherà mercoledì 23 novembre 2022 allo stadio Via del Mare di Lecce. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:30.

DOVE VEDERE LECCE-CITTADELLA IN TV

Tanti i modi per vedere Lecce-Cittadella. La gara sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro serve scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), tramite dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. Inoltre ci si può collegare al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

C'è poi la possibilità di vedere Lecce-Cittadella anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle smart tv.

Su Sky la partita sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

LECCE-CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida tra Lecce-Cittadella in streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android, come del resto tramite i propri PC o Notebook.

Un'altra via è rappresentata dall'app di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di Lecce-Cittadella anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-CITTADELLA

LECCE (4-3-3) Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Majer, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Coda, Ragusa. Allenatore: Baroni

CITTADELLA (4-3-3): Kastraki; Mattioli, Del Fabro, Frare, Benedetti; Laribi, Pavan, Mazzocco; Baldini, Beretta, Okwonkwo. Allenatore: Corini