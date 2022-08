Lecce-Cittadella dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce ospita il Cittadella nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Lecce di Marco Baroni sfida in casa il Cittadella di Edoardo Gorini nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I salentini sono neopromossi in Serie A, mentre i veneti disputeranno il campionato di Serie B. La vincente del confronto sfiderà poi nei Sedicesimi del torneo la vincente della partita Sampdoria-Reggina.

Lecce e Cittadella si giocano il passaggio del turno in gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Quello del Via del Mare sarà il primo incrocio in Coppa Italia fra le due formazioni, che scenderanno in campo per il primo impegno ufficiale delle loro stagioni. Nel computo complessivo dei match fra Lecce e Cittadella, i granata conducono nelle statistiche con 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta negli 8 precedenti in gare ufficiali.

Nell'ultima amichevole disputata i giallorossi pugliesi hanno perso 1-0 con il Parma, mentre i veneti hanno superato 2-1 a fatica la Luparense, compagine di Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Cittadella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-CITTADELLA

Lecce-Cittadella si disputerà la sera di venerdì 5 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce. Il fischio d'inizio dell'incontro, che sarà diretto dal signor Gianpiero Miele della sezione di Nola, è previsto alle ore 21.00.

DOVE VEDERE LECCE-CITTADELLA IN TV

La sfida di Coppa Italia, Lecce-Cittadella, sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset, che detiene i diritti della competizione, su Mediaset 20, visibile al canale 20 del Digitale terrestre.

LECCE-CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING

Tifosi e appassionati potranno seguire la gara di Coppa Italia, Lecce-Cittadella, anche in diretta streaming sulla piattaforma di Mediaset, Mediaset Infinity.

Il match sarà visibile sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando gratuitamente l'app, e su pc e notebook collegandosi direttamente con il sito web della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL potranno seguire la partita Lecce-Cittadella anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete infatti gli aggiornamenti della gara minuto per minuto, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-CITTADELLA

Baroni punterà sul consueto 4-3-3 dei salentini. Al centro dell'attacco dovrebbe agire il gambiano Ceesay, affiancato dai due esterni offensivi Listkowski e Di Mariano (favorito su Pablo Rodríguez). Incertezza a centrocampo, dove in cabina di regia potrebbe disimpegnarsi il nuovo acquisto Askildsen, con Joan González (favorito su Blin) e Hjulmand mezzali ai suoi lati. Dietro, davanti al portiere Falcone, Baschirotto e Frabotta nel ruolo di esterni bassi e Calabresi e Dermaku a comporre la coppia centrale difensiva.

Gorini schiererà i granata con il 4-3-1-2. Fra i pali agirà Kastrati, mentre in difesa Perticone e Visentin potrebbero agire da centrali con Cassandro e Felicioli terzini. A centrocampo Danzi sarà il perno centrale, affiancato dalle due mezzali Carriero e Mastrantonio. Sulla trequarti spazio a Lores Varela alle spalle del tandem composto da Asencio e Baldini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Calabresi, Dermaku, Frabotta; Joan González, Askildsen, Hjulmand; Listkowski, Ceesay, Di Mariano. All. Baroni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Felicioli; Carriero, Danzi, Mastrantonio; Lores Varela; Asencio, Baldini. All. Gorini