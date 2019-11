Lecce-Cagliari si gioca: confermato il fischio d'inizio alle ore 15

A Lecce le condizioni atmosferiche sono migliorate: dopo il rinvio di ieri, il match contro il Cagliari dovrebbe regolarmente giocarsi alle ore 15.

Il maltempo è assoluto protagonista a : oggi, però, non dovrebbe impedire ai giallorossi ed al di scendere in campo per il match della tredicesima giornata.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'impraticabilità del terreno di gioco ha indotto, ieri sera, l'arbitro Mariani a prendere la saggia decisione di rinviare l'incontro che si dovrebbe regolarmente disputare oggi alle ore 15.

#LecceCagliari

In questo momento il manto erboso del Via del Mare si presenta in buone condizioni nonostante le abbondati piogge di questa notte. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d’inizio pic.twitter.com/fMdV83eC1i — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 25, 2019

Dall'ambiente leccese filtrano conferme in tal senso: la società salentina, dopo aver emesso un comunicato in cui vengono enunciate le misure di sicurezza adottate a tutela della pubblica incolumità, ha pubblicato un tweet in cui mostra le condizioni soddisfacenti del Via del Mare, dando appuntamento alle ore 15 per il fischio d'inizio del match.

A meno di cambi di programma, dunque, Lecce e Cagliari si sfideranno tra qualche ora per conquistare punti importanti per la salvezza e il sogno . Alla faccia della pioggia.