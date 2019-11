Lecce-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce sfida il Cagliari nel posticipo domenicale del 13° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rolando Maran, rivelazione del campionato e 3° in classifica assieme alla , riparte dopo la sosta per le Nazionali sfidando in trasferta il di Fabio Liverani nel posticipo domenicale serale della 13ª giornata di .

I sardi hanno totalizzato al momento 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e sono in serie positiva da 10 gare, mentre i salentini si trovano al 16° posto a quota 10, con un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Il campo di Lecce è tradizionalmente un campo ostico per i sardi: negli 8 precedenti in Serie A fra le due squadre, sono infatti 5 i successi dei pugliesi, a fronte di 2 vittorie rossoblù e di un unico pareggio.

L'ultima vittoria sarda al Via del Mare risale al 2 ottobre 2011 (ultimo confronto nella massima Serie fra le due formazioni), con uno 0-2 in favore della squadra di Ficcadenti determinato da un autogoal di Brivio e da una rete di Biondini.

I rossoblù in questa stagione hanno vinto 7 delle prime 12 gare giocate. Soltanto una volta sono riusciti a far meglio, con 8 successi, nel 1968/1969, e in quel caso pareggiarono la 13ª partita. Nelle fila del Lecce militano ben 7 ex del Cagliari: Mancosu, Rossettini, Farias, Tabanelli, Tachtsidis e i portieri Gabriel e Vigorito.

Proprio il cagliaritano Marco Mancosu è il miglior marcatore dei giallorossi con 5 reti realizzate, di cui 4 su calcio di rigore, il brasiliano João Pedro è invece il bomber dei sardi con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Cagliari

Lecce-Cagliari Data: 24 novembre 2019

24 novembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LECCE-CAGLIARI

Lecce-Cagliari si disputerà la sera di domenica 24 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio dell'incontro, che sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è in programma per le ore 20.45. Sarà il 17° confronto fra le due squadre in Serie A.

Il posticipo domenicale Lecce-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della sfida sarà curata da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Carolina Morace.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, grazie a Sky Go, di seguire Lecce-Cagliari in diretta sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Liverani sarà costretto a rinunciare a Falco, fermatosi per una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio, ed anche al grande ex Mancosu, oltre a Babacar e Majer, tutti alle prese con problemi muscolari. Davanti è recuperato Farias ma la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Lapadula e La Mantia. Sulla trequarti spazio all'ucraino Shakov. A centrocampo Tachtsidis agirà in regia, con Petriccione e Tabanelli che si candidano come mezzali. Dietro, davanti al portiere Gabriel, Meccariello e Calderoni da esterni bassi, con la conferma della coppia centrale composta da Lucioni e Rossettini.

Maran dovrà sciogliere il nodo Nandez: l'uruguayano è recuperato dall'infortunio ma è incerta la sua presenza dal 1' al Via del Mare, visto che al suo posto potrebbe essergli preferito Ionita o Castro accanto al regista Cigarini e a Rog. Per quanto riguarda il reparto arretrato, non è stato convocato Luca Pellegrini, reduce da un infortunio, per cui sulla corsia mancina ci sarà il greco Lykogiannis, con Cacciatore confermato a destra e la coppia centrale Pisacane-Klavan in mezzo, visto che capitan Ceppitelli è ancora alle prese con una fastidiosa fascite plantare. In attacco Nainggolan sarà il trequartista dietro le due punte João Pedro e Simeone. Indisponibili per infortunio Birsa e Ragatzu, oltre ai lungodegenti Cragno e Pavoletti, recupera invece Faragò, inserito nella lista dei convocati.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Lapadula, La Mantia

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone