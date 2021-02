Lecce-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lecce ospita il Brescia nella 22ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LECCE-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Brescia

Lecce-Brescia Data: 9 febbraio 2021

9 febbraio 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Lecce di Eugenio Corini ospita in casa il Brescia, guidato dallo spagnolo Pep Clotet, dopo l'esonero da parte del presidente Cellino di Davide Dionigi, ennesimo cambio in panchina stagionale deciso dal numero uno dei lombardi, nella 22ª giornata infrasettimanale di Serie B.

I salentini sono ottavi in classifica in zona playoff con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte, i lombardi si trovano al 14° posto, ai margini della zona playout, a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte.

I giallorossi hanno collezionato una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, le Rondinelle sono reduci da 3 sconfitte consecutive e un pareggio nelle precedenti 4 gare giocate.

Massimo Coda è il bomber del Lecce con 11 goal realizzati, mentre Ernesto Torregrossa, ceduto alla Sampdoria nel calciomercato invernale, è il miglior realizzatore stagionale del Brescia in campionato con 5 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-BRESCIA

Lecce-Brescia si disputerà la sera di martedì 9 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 30ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 19.00. L'arbitro sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

La sfida Lecce-Brescia sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Sarà possibile, mediante DAZN, seguire Lecce-Brescia in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli utenti potranno prendere visione degli highlights e del match integrale in modalità on demand.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Zuta; Hjulmand, Tachtsidis, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Stepinski.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mangraviti, Chancellor, Mateju, Martella; Jagiello, Labojko, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Ayé.