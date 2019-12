Lecce-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini e Sansone dietro Palacio

Le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna: Mihajlovic sceglie Palacio davanti, con Sansone e Orsolini dietro. Falco e Babacar per Liverani.

Le formazioni ufficiali di -:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Poli, Medel; Soriano, Orsolini, Sansone; Palacio.

Tutto pronto al 'Via del Mare' per la sfida fra Lecce e Bologna. I padroni di casa, reduci dalla pesante sconfitta di , cercano il riscatto ed una vittoria che nello stadio amico non è ancora arrivata in questo campionato. Gli emiliani, invece, vogliono confermare quanto fatto di buono contro l' .

Liverani si affida al solito Gabriel fra i pali, mentre in difesa ritrova Lucioni al centro affiancato da Rossettini con Rispoli e Calderoni sulle fasce. A centrocampo, dopo aver scontato la squalifica, ritrova il campo d Petriccione dal 1' insieme a Tachtsidis e Tabanelli.

Davanti la coppia scelta da Liverani per penetrare la difesa emiliana è quella composta da Falco e Babacar, con Mancosu che agirà da trequartista dietro di loro a cercare lo spazio fra le linee del Bologna.

Poche sorprese, invece, per Mihajlovic che sostituisce lo squalificato Danilo spostando Tomiyasu al centro della difesa insieme a Bani. Sulle fasce agiranno Mbaye sulla destra e il solito Denswil sulla sinistra.

Confermato anche il modulo che ha piegato i bergamaschi, con Poli e Medel a fare da schermo a centrocampo e poi tre trequartisti: ad agire dietro a Palacio falso nueve ci saranno ancora Orsolini e Sansone, ma questa volta Sinisa dà spazio dal 1' a Soriano dopo l'infortunio di Dzemaili.