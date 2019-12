Lecce-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce sfida il Bologna nella 17ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani ospita il di Sinisa Mihajlovic nella 17ª giornata di . I salentini sono sedicesimi in classifica assieme alla Sampdorai con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani occupano l'11° posto con e a quota 19, con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Sono 12 i precedenti fra le due formazioni in Serie A disputati in casa dei pugliesi, e vedono una prevalenza del segno X, verificatosi in 7 occasioni, a fronte di 3 affermazioni rossoblù e di appena 2 successi dei giallorossi. Questi ultimi sono l'unica squadra del massimo campionato italiano a non aver ancora vinto una partita fra le mura amiche.

Con 32 goal al passivo in 16 gare, il Lecce è inoltre la peggior difesa della Serie A, pur essendo assieme alla una delle due formazioni che non hanno preso goal nel primo quarto d'ora di gioco.

Il Lecce è reduce da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nello scontro diretto con il nelle ultime 4 gare disputate, il Bologna invece ha rimediato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

Marco Mancosu è il miglior marcatore fra i giallorossi con 5 reti segnate, di cui 4 su calcio di rigore, mentre Rodrigo Palacio è il bomber dei rossoblù con un bottino di 5 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Bologna

Lecce-Bologna Data: 22 dicembre 2019

22 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LECCE-BOLOGNA

Lecce-Bologna si disputerà il pomeriggio di domenica 22 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso della sezione di , è in programma per le ore 15.00. Sarà il 25° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Lecce-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Davide Polizzi, che sarà coadiuvato da Renato Zaccarelli al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lecce-Bologna anche in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà invece scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Liverani ritrova Petriccione e Lucioni, che hanno scontato le rispettive giornate di squalifica. Anche Mancosu torna tra i convocati dopo l'infortunio e potrebbe scalzare Shakhov da trequartista dietro le due punte. Squalificato Lapadula, per i due posti in attacco sono in pole Falco e Babacar ma rientra fra i convocati Farias e anche La Mantia si candida per la conferma. A centrocampo la regia sarà affidata a Tachtsidis, con Petriccione e Tabanelli mezzali. Dietro, davanti al portiere Gabriel, sarà ripristinata la coppia centrale composta da Lucioni e Rossettini, con Rispoli e Calderoni terzini.

Mihajlovic recupera Mbaye e Soriano. Quest'ultimo affiancherà sulla trequarti Orsolini e Sansone alle spalle dell'unica punta Rodrigo Palacio. Davanti alla difesa tandem composto da Medel e Poli. Fra i pali agirà Skorupski, mentre la linea a quattro difensiva vedrà in campo Mbaye, Tomiyasu, Bani e Denswil. Danilo è squalificato, mentre Dijks, Dzemaili e Krejci sono ai box per infortunio.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio