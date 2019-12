Lecce-Bologna 2-3, Vincono ancora i rossoblu: prima doppietta in A di Orsolini

Seconda vittoria esterna consecutiva del Bologna, con il Lecce finisce 3-2: Sansone e la doppietta di Orsolini stendono i salentini.

Finisce 2-3 al 'Via del Mare'. Il vince e porta a casa la seconda vittoria consecutiva: il goal di Sansone e la prima doppietta in campionato di Riccardo Orsolini piegano il , inutili le reti di Babacar e Farias nel finale.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli uomini di Mihajlovic aggrediscono subito il match con il piglio giusto, gli emiliani hanno la stessa grinta del proprio allenatore: si gioca per vincere contro qualsiasi avversario. I salentini subiscono l'impatto agonistico dei rossoblu e non riescono a reagire. Liverani sembra una tigre in gabbia dentro all'area tecnica, si affanna e grida per svegliare i propri giocatori che non riescono a tenere il ritmo forsennato del Bologna.

Il punteggio viene mantenuto sullo 0-0 da uno strepitoso Gabriel. Il portiere brasiliano respinge gli assalti del Bologna che arriva alla conclusione in qualsiasi modo: para di tutto su Palacio, che ci prova prima di testa e poi calciando a ripetizione. Gabriel tiene a galla i padroni di casa più che può, ma al 43' non può nulla sulla conclusione di Orsolini che devia in rete il traversone di Sansone.

Si accendono gli animi al 'Via del mare': scintille fra Mihajlovic e Medel dopo una reazione scomposta del cileno per via di un fallo subito da Tachtsidis. Sinisa è tornato in panchina e si fa sentire. Il Bologna conclude la prima frazione di gioco meritatamente in vantaggio, anche se lo scarto di un goal sta stretto agli emiliani per la marea di occasioni create.

Nella ripresa Liverani prova a dare la scossa ai suoi inserendo Shakov per Tachtsidis e spostando Mancosu sulla linea mediana. La reazione del Lecce si vede subito nei primi minuti, ma le fiammate dei salentini producono il contropiede con cui il Bologna trova il raddoppio: Palacio serve Sansone che spreca malamente l'occasione colpendo Gabriel, ma sul rimpallo è ancora Palacio a servire Soriano che infila in rete.

Il raddoppio degli emiliani taglia le gambe ai padroni di casa che sprofondano in una prestazione rassegnata. E allora il terzo squillo dei rossoblu non si fa attendere: al 66' è ancora Orsolini a battere Gabriel, dopo una meravigliosa serpentina fra i difensori del Lecce. Per l'esterno azzurro classe '97 si tratta della prima doppietta in . Molto positiva la prestazione dell'attacco emiliano, con Palacio che conferma il grande stato di forma e Sansone autore di due assit. Non servono a nulla i goal di Babacar e Farias nel finale, se non ad amplificare i rimpianti di una prestazione negativa dei salentini.

Il Bologna trova quindi la sua seconda vittoria consecutiva in trasferta, non succedeva dal settembre del 2017 secondo dati 'Opta'. Sorride Mihajlovic che può passare un Natale felice con la propria famiglia, godendosi le vittorie della propria squadra. Con il goal subito nel finale sono però undici le partite consecutive in cui gli emiliani segnano e subiscono almeno un goal. Il Lecce continua ad inseguire la prima vittoria casalinga in stagione.

IL TABELLINO

LECCE-BOLOGNA 2-3

MARCATORI: Orsolini (B), Soriano (B), Orsolini (B), Babacar (L), Farias (L)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis (46' Shakov), Tabanelli (60' Farias); Mancosu; Falco (81' La Mantia), Babacar.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Poli (76' Schouten), Medel; Soriano (87' Svanberg), Orsolini, Sansone; Palacio (90' Santander).

ARBITRO: Abisso

AMMONITI: Tachtsidis (L), Medel (B), Mbaye (B), Babacar (L), Schouten (B), Calderoni (L)

ESPULSI:-