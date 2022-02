Lecce-Benevento dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LECCE-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Lecce di Marco Baroni sfida il Benevento di Fabio Caserta nel big match della 22ª giornata del campionato di Serie B. I salentini comandano la classifica con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, i sanniti inseguono al 5° posto a 5 lunghezze di ritardo con 36 punti e un cammino di 10 successi, 6 pareggi e 5 k.o.

Tutti e 3 i precedenti disputati in Serie B fra le due squadre sono terminati con un pareggio. Il Lecce è imbattuto nelle ultime 11 gare interne di campionato, con 7 vittorie e 4 pareggi.

I pugliesi sono reduci complessivamente da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i sanniti invece arrivano da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta negli ultimi 4 impegni nel torneo.

Massimo Coda, autore di 9 goal, è il bomber del Lecce, mentre fra i sanniti, escluso Lapadula, ormai in aperto conflitto con la società, il giocatore più prolifico è Andrés Tello con 5 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LECCE-BENEVENTO

Lecce-Benevento si giocherà il pomeriggio di domenica 13 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero di Lecce. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Serie B fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è previsto per le ore 15.30.

DOVE VEDERE LECCE-BENEVENTO IN TV

Il big match Lecce-Benevento sarà visibile in diretta streaming su DAZN anche sulle moderne smart tv compatibili, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi.

Su Sky, invece, la sfida Lecce-Benevento sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

LECCE-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Tifosi e appassionati, mediante DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, potranno vedere il big match Lecce-Benevento in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive applicazioni, e sul proprio pc o notebook, semplicemente, in questo caso, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

Per gli utenti DAZN ci sarà anche la possibilità, dopo il fischio finale, di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie B trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida di Serie B, Lecce-Benevento, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-BENEVENTO

Baroni dovrà fare i conti con la doppia assenza per squalifica di Chiarello e di Hjulmand. Davanti al portiere Gabriel, sulla destra dovrebbe scalare Calabresi, con Simic inserito al centro della difesa accanto a capitan Lucioni e Gallo a sinistra. In mezzo al campo spazio a Blin in regia, con Björkengren e Faragò ad agire da mezzali ai suoi lati. Coda sarà il centravanti nel tridente offensivo con Strefezza e Listkowski.

Caserta potrebbe optare invece per un 4-3-2-1, con l'inserimento di Sau sulla trequarti accanto a Roberto Insigne a supporto del centravanti Forte. Da non escludere però l'innesto di Farias dal primo minuto. In mediana il playmaker sarà Calò, con Acampora e Ionita che si candidano ad agire da mezzali ai suoi lati. In difesa il polacco Glik e Barba saranno i centrali, con Improta terzino destro e Letizia sulla corsia mancina. Fra i pali giocherà Paleari.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Simic, Lucioni, Gallo; Björkengren, Blin, Faragò; Strefezza, Coda, Listkowski.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; Improta, Glik, Barba, Letizia; Acampora, Calò, Ionita; R. Insigne, Sau; Forte.