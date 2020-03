Lecce-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lecce ospita l'Atalanta nella 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Fabio Liverani sfida in casa l' di Gian Piero Gasperini in una delle uniche 2 gare che si disputeranno regolarmente della domenica calcistica della 26ª giornata di . I salentini si trovano al 16° posto in classifica con 25 punti, frutto di 6 successi, 7 pareggi e 12 k.o., i bergamaschi invece occupano la quarta posizione a quota 45, con un cammino di 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, 3 lunghezze di vantaggio sulla e una gara da recuperare contro il .

Nei 12 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa dei pugliesi, sono questi ultimi a condurre sul piano statistico con 5 vittorie, 3 affermazioni atalantine e 3 pareggi. I lombardi, tuttavia, hanno perso soltanto una delle ultime 20 partite giocate con una neopromossa nel massimo campionato: contro l' nel novembre 2018 (2-3).

Nei primi 6 incroci il Lecce non ha mai perso con l'Atalanta (4 vittorie e 2 pareggi), salvo poi trovare un solo successo nei successivi 5 (un pareggio e 3 sconfitte). La Dea (12) è la seconda squadra dopo il (13) nei top 5 campionati europei per reti segnate dalla distanza. Otto di queste, ben il 66%, sono state messe a segno in partite fuori casa.

Al Via del Mare, inoltre, si affrontano da un lato la squadra che subito più tiri, il Lecce (471), dall'altro quella che ne ha fronteggiati di meno, l'Atalanta (271). Il Lecce viene da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, l'Atalanta invece ha ottenuto 3 successi e un pareggio nelle ultime 4 partite in campionato. L'ultimo match disputato dai nerazzurri risale al 19 febbraio ed è la sfida di andata degli ottavi di contro il (4-1 al Meazza).

Marco Mancosu con 8 reti è il miglior marcatore dei salentini: il giocatore sardo è il 2° miglior rigorista (5 penalty trasformati) della Serie A dopo Cristiano Ronaldo (7 tiri dal dischetto segnati) fra i giocatori che hanno realizzato tutti i rigori calciati. Lo sloveno Josip Ilicic è invece il bomber dell'Atalanta con 14 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Atalanta

Lecce-Atalanta Data: 1 marzo 2020

1 marzo 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LECCE-ATALANTA

Lecce-Atalanta si disputerà il pomeriggio di domenica 1 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 24° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Lecce-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 252 del satellite). La telecronaca della sfida sarà curata da Davide Polizzi, che sarà affiancato da Luca Pellegrini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Lecce-Atalanta in diretta mediante Sky Go. La partita sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Liverani dovrebbe puntare su un 4-3-2-1, viste le defezioni in attacco. Davanti il recuperato Saponara si candida ad affiancare dal 1' Mancosu sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Lapadula. Ancora indisponibili per infortunio Farias, Babacar e Falco. A centrocampo probabile conferma da playmaker per Deiola, nonostante un lieve affaticamento muscolare, con Majer e Barak che agiranno da mezzali. Petriccione è l'alternativa all'ex . Nessuna novità in difesa, con Lucioni e Rossettini coppia centrale e Donati e Calderoni esterni bassi. Fra i pali tormrà Gabriel, con Vigorito a riaccomodarsi in panchina.

Per Gasperini emergenza in difesa, dove sono out per infortunio sia Toloi che Djimsiti. Davanti al portiere Gollini, spazio dunque a Caldara, con De Roon adattato a centrale destro difensivo e Palomino a completare la linea a tre. A centrocampo sulla fascia destra ci sarà Hateboer, con Gosens a sinistra e Pasalic e Freuler interni. Sulla trequarti il 'Papu' Gómez agirà a sostegno di Ilicic e Duvan Zapata.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata