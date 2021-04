L'ECA vota Rummenigge: sarà nell'esecutivo UEFA al posto di Agnelli

Dopo la rottura di ieri con la creazione della Superlega, l’ECA, l’associazione dei club europei, si è riunita oggi in un meeting per decidere le prossime mosse.

“L’esecutivo dell’ECA si è riunito oggi per discutere delle questioni importanti dopo l’uscita di dodici membri per la creazione di una ‘Superlega’. Il board condanna le loro azioni, crediamo che il calcio europeo possa essere riformato nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Il Board si riconosce come unico e legittimo organo rappresentante dei club europei”.