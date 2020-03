LeBron James e i suoi giocatori preferiti: "Anche Ronaldo e quel pazzo di Ibrahimovic"

La stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, svela: “Mbappé, Neymar, Ronaldo, Messi, Ibra e tutti quelli del Liverpool tra i miei preferiti”.

Quando si sente parlare di LeBron James la mente corre veloce ai Cleveland Cavaliers, ai Miami Heat, ai Los Angeles Lakers e più in generale all’NBA, visto che è uno dei più grandi cestisti di ogni tempo, ma tra le grandi passioni del ‘Chosen One’ c’è anche un altro sport: il calcio.

Il fenomeno dei Lakers, che nel corso della sua straordinaria carriera ha vinto per tre volte il titolo NBA, per tre volte è stato nominato MVP delle finali e per quattro MVP della stagione, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, ha svelato quali sono i suoi calciatori preferiti.

“Ce ne sono alcuni. Prima di tutto tutti quelli del , loro sono sopra tutti, ma anche Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di leggende. Adoro questi ragazzi. Adoro Cristiano Ronaldo. Adoro Neymar e Mbappé. Sono alcuni tra i miei preferiti”.

LeBron James, alla sua lista ha poi aggiunto altri due fuoriclasse.

“Massi ovviamente, parliamo di una leggenda. Ibrahimovic? E’ un pazzo, ma è anche dannatamente bravo”.

L’ammirazione della stella dei Lakers per i giocatori del Liverpool non sorprende più di tanto, visto che è da tempo tra gli azionisti del club inglese. Nel 2011 ha infatti deciso di acquistare una piccola quota di minoranza e di iniziare quindi una partnership con i Reds.