Leboeuf attacca Suarez: "E' un imbroglione, contro di lui sarei espulso"

La clamorosa rimonta subita dal sul campo del è ancora sotto gli occhi di tutti: se da una parte i molti sostenitori di Messi sono dispiaciuti, dall'altra i detrattori di Luis Suarez fanno festa. Tra questi c'è Frank Leboeuf, ex difensore del , che si scaglia pesantemente contro l'attaccante uruguaiano.

Intervistato ai microfoni di 'RMC Sport', il francese spiega il suo punto di vista contro il bomber blaugrana:

"Mi piace molto il Barcellona, ma sono felice dell'eliminazione dalla a causa di Suarez. Non ho nessun rispetto per un calciatore come lui. E' un grande attaccante e sta avendo un'ottima carriera, ma è un imbroglione, un piagnucolone".