Leandro Paredes e il titolo col PSG: "Dormivo, l'ho scoperto su WhatsApp"

Il centrocampista argentino rivela di aver scoperto di aver vinto il campionato soltanto grazie ai messaggi dei compagni nel gruppo di squadra.

Un titolo è sempre un titolo. Anche se vinto dal divano, per un campionato sospeso, potrebbe avere un sapore diverso. Ancora di più se scoperto grazie... a messaggi su WhatsApp.

È esattamente quanto successo a Leandro Paredes, che ha vinto la con il a tavolino, dopo la sospensione. Ma, come raccontato a ESPN, lo ha scoperto solo grazie a dei messaggi sul suo telefono quando si è svegliato dopo un sonnellino.

"Ho scoperto di essere diventato campione di sul gruppo WhatsApp della squadra. Stavo dormendo, mi sono svegliato e sul telefono ho trovato messaggi, coppe... Non il miglior modo per scoprirlo, ma va bene: un titolo in più".

Per Paredes è il quarto trofeo in carriera, dopo aver vinto il campionato con lo , lo scorso anno con il PSG e aver alzato anche la Supercoppa di Francia. L'unico, senza dubbio, scoperto via WhatsApp.