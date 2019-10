Leali e il rimpianto della Juventus: "Troppi prestiti non hanno aiutato"

Oggi all'Ascoli, Nicola Leali ricorda il suo passato alla Juventus con qualche rimpianto per i prestiti. E la Nazionale: "Purtroppo non ci penso...".

Quando la lo acquistò dal nel 2012, appena diciannovenne, in molti lo consideravano l’erede designato di Buffon in bianconero e in nazionale. La maglia della però Nicola Leali non l’ha mai indossata, e nemmeno l’azzurro. Anche se si è costruito una carriera tra Serie B ed estero.

Un po' di rimpianto al portiere classe 1993, oggi in forza all' , è comunque rimasto, e lo ricorda in un'intervista concessa al 'Corriere dello Sport'. Troppi prestiti: Lanciano, , Cesena, , , Zulte e , prima di passare agli umbri a titolo definitivo.

"La Juventus rappresenta sempre un orgoglio, poi tanti prestiti sicuramente non mi hanno aiutato. Avrei voluto stabilizzarmi di più, spero di riuscirci in futuro. Sono contento delle esperienze precedenti: mi hanno aiutato a crescere sia a livello professionale che umano".

Leali era arrivato in banconero con l'etichetta di nuovo Buffon, qualcosa che non gli è mai pesato a livello mentale, anzi più un riconoscimento. Ma nulla più.

"Un peso no, da giovane fa piacere avere questa etichetta, poi col tempo è una cosa che ho reputato inutile perché... Buffon è Buffon".

Battuta anche sull' : dall'Under 16 all'Under 21 il prodotto del Brescia ha completato la trafila. Salvo poi mancare l'approdo nelle nazionale maggiore.