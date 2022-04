League Two, Diabaté spinge via il raccattapalle: il ragazzo reagisce e cerca la rissa

Raccattapalle che riconsegnano troppo lentamente il pallone, raccattapalle che lo fanno troppo velocemente. Molto spesso dipende da quel che sta accadendo in campo: ovvero se la squadra padrona di casa sta vincendo oppure no. E qualche volta sono i calciatori a perdere la pazienza.

Chiedere per informazioni a Cheick Diabaté, difensore dell'Exeter City (League Two, la quarta serie inglese), solo omonimo del centravanti passato anche per la Serie A con la maglia del Benevento. Con la propria squadra sotto per 1-0 sul campo del Tranmere Rovers, Diabaté ha tentato di velocizzare una rimessa laterale ma non è riuscito a recuperare subito la palla dalle mani di un ballboy posizionato a bordo campo. Così lo ha spinto via, irritato. E quasi è scattata la rissa.

Il ragazzo, furioso per il comportamento di Diabaté, si è scagliato contro il calciatore invitandolo al contatto fisico. Quest'ultimo, come si può notare dal video, non ha risposto alle provocazioni, prima che gli altri giocatori in campo intervenissero per riportare la situazione alla normalità. Una situazione bizzarra e rara.

And the prize for this season’s most lairy ballboy goes to… Tranmere Rovers ( cc @nadderley ) pic.twitter.com/IgDGI8j63v — Dan Mason (@_DanMason) April 18, 2022

"Non c'era bisogno che mi scusassi per quello che ho fatto - ha risposto Diabaté su Twitter a un utente che lo rimproverava per il suo comportamento - ho già porto le mie scuse al Tranmere. È stata una cosa del momento, ma hai ragione, non si dovrebbe mai spingere un ragazzo in quel modo. È qualcosa da cui trarrò insegnamento".

Per la cronaca, il tentativo di velocizzare il gioco da parte di Diabaté non è servito all'Exeter: il Tranmere ha segnato anche il raddoppio, imponendosi per 2-0. Gli ospiti sono in ogni caso ancora secondi in classifica, in pienissima corsa per la promozione diretta in League One.