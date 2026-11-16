Le voci su McKennie al Manchester United con Pochettino: la posizione della Juventus e cosa può succedere

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Mauricio Pochettino lascia la panchina degli USA per sedersi su quella del Manchester United, dove potrebbe chiedere l'acquisto di alcuni suoi giocatori. Tra questi ci sarebbe anche Weston McKennie della Juventus.

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Il centrocampista bianconero è da sempre uno dei pupilli di Mauricio Pochettino. E per questo motivo il suo potrebbe essere uno dei primi nomi che il tecnico farà al Manchester United dopo la sua nomina.

Un'eventualità questa di cui peraltro ha parlato apertamente in conferenza stampa proprio Weston McKennie, che non ha escluso il trasferimento di alcuni giocatori statunitensi per seguire Pochettino ai Red Devils.

COSA HA DETTO MCKENNIE

McKennie, in realtà, non si è sbilanciato sulla sua situazione ma ha parlato in generale delle voci che riguardano i calciatori degli USA accostati al Manchester United dopo la nomina di Pochettino come allenatore.

"È ovvio che questa squadra gli sia entrata nel cuore e che abbia capito la qualità che questa squadra ha da offrire. Penso che sia una possibilità. Come sapete, nel nostro gruppo ci sono molti ragazzi che presto, o nel corso del prossimo anno, cambieranno squadra. Quindi penso che i rumors siano in qualche modo inevitabili" ha ammesso McKennie.

Poi il giocatore bianconero ha continuato: "Ma alla fine dei conti, non si sa mai cosa passa per la testa dell’allenatore e quali giocatori stia effettivamente cercando. Penso che potrebbe effettivamente accadere, potenzialmente, di vedere alcuni dei ragazzi di cui si parla in ottica United andare a Manchester".

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Lo stesso Pochettino per il momento ha preferito non affrontare la questione: "Non è questo il momento di parlarne. Tutti i giocatori di talento sognano sempre di raggiungere il massimo livello. Il Manchester United è una delle squadre di massimo livello ed è il sogno di molti giocatori".

LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS

Ma cosa farebbe la Juventus se arrivasse un'offerta del Manchester United per Weston McKennie? La volontà della società bianconera è quella di trattenere l'americano che rappresenta un jolly sempre utilissimo per Luciano Spalletti.

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McKennie peraltro è ormai diventato uno dei senatori all'interno dello spogliatoio e ha recentemente firmato il rinnovo con la Juventus. Il nuovo contratto scade nel 2030. Un attestato di stima importante nei confronti di un giocatore che, solo un paio di anni fa, era fuori dal progetto tecnico e non aveva addirittura più neppure il suo armadietto alla Continassa.

A raccontarlo era stato proprio McKennie a 'The Athletic': "Quando sono tornato non avevo più il mio armadietto, una stanza in hotel o un parcheggio al centro sportivo. Mi cambiavo negli spogliatoi delle giovanili, anche se in quello principale c’era posto per giocatori della rosa che non avevano mai vestito la maglia della Juve ed erano sempre in prestito.

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Io quando ero andato via giocavo regolarmente, adesso non potevo nemmeno riavere il mio vecchio numero di maglia anche se non era stato riassegnato”. Una situazione decisamente cambiata tanto che oggi McKennie è ritenuto incedibile. A meno di offerte impossibili da rifiutare, ovviamente.