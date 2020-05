Le strade di Napoli e Hysaj si separano: "La volontà è quella di andare via"

L'agente del terzino albanese ha evidenziato come il suo assistito non rinnoverà al contratto: "L'abbiamo già comunicato al Napoli".

Finirà con la stagione 2019/2020, si continui o no, o al massimo nel 2021 l'era di Elseid Hysaj con la maglia del . Almeno è questa l'intenzione del giocatore, come comunicato dal suo agente in vista dell'apertura del calciomercato estivo, per ora bloccato dai problemi dovuti alla pandemia di coronavirus.

Il procuratore di Hysaj, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha infatti evidenziato come non ci sia la volontà di lasciare il Napoli, magari già in quest'estate, a seconda di quello che deciderà la società. Nessun rinnovo all'orizzonte per l'ex terzino dell' e calciomercato aperto.

Giuffredi è stato chiaro, il Napoli è già stato informato:

"Abbiamo comunicato al Napoli e a De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto di Hysaj. La volontà è quella di andare via. Gliel'abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell'interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza"

Parole che significano una cosa sola: il Napoli dovrà cercare un acquirente per poter monetizzare l'addio di Hysaj, sopratutto in un periodo difficile economicamente per tutti i club del mondo. Altrimenti sarà costretto a lasciarlo andare via a costo zero nel 2021.

In passato si è parlato di e in per Hysaj, ma anche di grandi club in giro per l'Europa. Partito Sarri, non ha avuto la stessa fortuna con Ancelotti prima e Gattuso poi, nella sua di fatto quinta stagione in quel di Napoli.

Una volta che sarà aperto il calciomercato 2020, il trasferimento di Hysaj potrebbe essere uno dei più interessanti in Serie A. Un terzino di 26 anni ma oramai esperto, grazie ai match giocati con la maglia dell'Albania e in Europa con il team azzurro. Servirà aspettare ancora un po'.