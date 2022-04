Le sette vite del Villarreal: quasi out ai gironi, ora vicino alla semifinale

Il Villarreal sogna in grande. La squadra di Unai Emery, dopo il successo contro il Bayern Monaco, si è messa in una posizione di vantaggio per quanto riguarda il passaggio del turno in Champions League.

Una vera sorpresa, soprattutto ripensando a quello che è stato il percorso del Sottomarino Giallo nella fase a gironi.

Sorteggiato con Manchester United, Young Boys e Atalanta, il Villarreal ha raccolto 7 punti nelle prime 5 partite, arrivando alla gara da dentro o fuori proprio contro i nerazzurri.

Chiamata ad una trasferta complicatissima al Gewiss Stadium, la squadra spagnola si è imposta per 3-2 sull'Atalanta staccando il pass per gli ottavi.

Dopo il disastro del sorteggio, ripetuto per diversi errori del sistema di calcolo della Uefa, il Villarreal ha incontrato un'altra italiana: la Juventus.

Sotto dopo meno di un minuto di gioco nella gara d'andata, gli spagnoli hanno prima pareggiato l'incontro casalingo, per poi andare a vincere 3-0 a Torino.

Ora il successo nella prima delle due partite contro il Bayern ai quarti, con la seria possibilità di rovinare un'altra serata ai tedeschi.

Grande protagonista di questo bel percorso europeo è Arnaut Danjuma, attaccante olandese di origini nigeriane in goal contro i tedeschi.

Il Cobra, come viene soprannominato, ha realizzato ben sei reti in questa Champions League, di cui due contro l'Atalanta e una contro la Juventus.

La sfida in programma il 12 aprile, con due risultati a favore su tre, rappresenta per il Villarreal la possibilità di tornare in semifinale a quasi 20 anni dall'ultima volta.

Sognare non costa nulla....