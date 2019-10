Le scuse di Ribéry: “Ero nervoso e dispiaciuto, vorrei sempre stare in campo”

Franck Ribéry sui propri profili social si è scusato per il nervosismo in Fiorentina-Lazio: "Spero Passeri possa comprendere il mio stato d'animo".

Nei primi 73 minuti di -, Franck Ribéry è stato tra i protagonisti assoluti in campo con i suoi gesti tecnici. Dopo la sostituzione però il francese è apparso nervoso e a fine partita è arrivata anche una spinta al guardalinee Passeri.

Il 36enne oggi si è voluto scusare per l'episodio con l'assistente dell'arbitro Guida e per la rabbia manifestata al momento del cambio anche nei confronti di Montella. Il numero 7 viola ha anche reclamato più attenzione per la sua squadra.

"Mi dispiace molto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d’animo. Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni, perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, l’attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti assieme".

Ora l'ex rischia una maxi-squalifica che verrà decretata nella giornata di oggi dal Giudice Sportivo.