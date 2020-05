Le scuse di Kalou: "Noi testati, perché non posso stringere la mano?"

Dopo la dura presa di posizione della DFB e la sospensione dagli allenamenti con l'Hertha, Salomon Kalou chiede scusa per il video in cui si vede l'ex violare le disposizioni anti-Coronavirus.

Kalou insomma sa di avere sbagliato, ma allo stesso tempo intervistato da 'Kicker' si chiede a cosa servano i test a cui vengono sottoposti i calciatori.

" Da quando siamo tornati dalla quarantena, siamo stati testati settimanalmente per l'agente patogeno. Non abbiamo avuto ulteriori risultati positivi dei test. E non dovremmo stringerci la mano? Non avrei mai dovuto realizzare il video. È stato irrispettoso, e mi scuso sinceramente per questo".

Il giocatore dell'Hertha infine sottolinea come si sia trattato solo di una disattenzione e assicura di non aver assolutamente sottovalutato l'emergenza sanitaria.

"Non vado in giro per la strada e non stringo la mano alla gente. Indosso una maschera quando vado a fare la spesa come tutti gli altri. Non sono mai stato uno che pensa solo a se stesso".