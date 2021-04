Le scintille De Laurentiis-Benzema del 2018: "È vecchio", "un altro pazzo"

Il presidente del Napoli aveva preso di mira l'attaccante del Real Madrid definendolo "vecchio". La replica del francese: "Li faccio impazzire tutti".

A 33 anni compiuti lo scorso dicembre, Karim Benzema continua a lasciare il segno. 13 goal nelle ultime 14 partite col Real Madrid, la meravigliosa semirovesciata contro il Chelsea è l'ultimo gioiello, il goal numero 71 in Champions League, tanti quanti Raul.

L'attaccante è un simbolo del Real Madrid, soprattutto da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato i Merengues: il francese è diventato leader assoluto insieme a Sergio Ramos e i risultati del club dipendono spesso dalle sue prestazioni. E raramente delude.

Tre anni fa però non tutti erano convinti di poter vedere un Benzema così. Di certo non lo era Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che anzi non sembrava propriamente convinto del giocatore. Tanto da definirlo 'vecchio' in un'intervista concessa a 'Kiss Kiss Napoli'.

“Tra me e Ancelotti c’è un accordo con i giovani, è falsissimo che vogliamo Di Maria e Benzema. Ma poi che devo prendere due vecchi?”.

Le parole sono state recepite da Benzema, che in una story su Instagram aveva risposto per le rime al numero uno del club partenopeo.

“Un altro pazzo sulla lista, li mando tutti fuori di testa”.

Che la vecchiaia sia un'altra cosa Benzema lo ha dimostrato in continuazione con numeri sempre di altissimo profilo, segnando goal a raffica e trascinando il Real Madrid a successi continui. Facendo ricredere anche i più scettici.