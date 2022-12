Le rivelazioni di Song: "Onana ha pianto, chi è per non parlarmi?"

Il ct del Camerun è stato ripreso a sua insaputa mentre parlava della situazione col portiere dell'Inter: "Invece di parlarmi è andato da Eto'o".

In Camerun continua a tenere banco il caso che ha coinvolto il commissario tecnico dei ‘Leoni Indomabili’ Rigobert Song e il portiere della nazionale e dell’Inter André Onana.

Dopo le voci circolate nei giorni scorsi e il botta e risposta tra la Federcalcio camerunense e il portiere ex Barcellona e Ajax, a offrire nuovi dettagli della vicenda è un video apparso su Twitter.

Il protagonista è ancora il ct Rigobert Song, ripreso a sua insaputa mentre raccontava minuziosamente la vicenda ad una persona.

Il tecnico rivela il dialogo con Onana il giorno della seconda partita della fase a gironi, quella contro la Serbia, terminata sul risultato di 3-3.

“Gli ho detto che non volevo lavorare con lui ed ha iniziato a piangere. Gli ho detto: ‘Piccolo mio, non ho tempo per queste cose. Sto preparando una partita. Ieri ti ho chiamato e non sei venuto'. A Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Zambo (Anguissa, ndr)… I leader del gruppo, ho parlato. Tu chi sei che non ti posso parlare? Ho interrotto l’allenamento e ho chiesto a tutta la squadra”.

Per Song la posta in palio era troppo alta per potersi permettere errori nel giocare la palla e regalare qualcosa agli avversari:

“In allenamento fa il suo show. Durante le partite gioca rischiando. Gli ho detto: 'Passa la palla sugli esterni, smettila di correre rischi, possiamo perdere’. E lui mi ha detto: 'Non voglio parlare con te, sto facendo la mia parte'. In hotel invece di venirmi a parlare va dal presidente (Eto'o, ndr)”.

Il video di Song è diventato ben presto virale. Onana si è difeso utilizzando sul suo profilo Twitter una frase di George Orwell:

“In un mondo in cui mentire è la cosa più comune, dire la verità ti rende un rivoluzionario. Ma alla fine, il tempo metterà tutto al suo posto”.

Pronta la replica di Rigobert Song, che ha subito spiegato la sua posizione:

“Dato il clamore suscitato dalla diffusione di questa conversazione privata, devo precisare che sono stato costretto a prendere una decisione importante nel rispetto del gruppo dopo che è stata violato il mio onore come c.t. dei Leoni Indomabili".

L’ennesima puntata di una telenovela infinita tra il commissario tecnico e il portiere dell’Inter.