Il portiere brasiliano ha chiarito cosa è successo con Henderson nel match contro il Chelsea: “Lottiamo e siamo disposti a dare la vita per il club”.

Né vinti né vincitori. La sfida di Stamford Bridge tra Chelsea e Liverpool, disputata martedì sera e recupero dell’ottava giornata di Premier League sarà ricordata non solo per l’esordio sulla panchina dei ‘Blues’ di Bruno Saltor, nominato ad interim dopo l’esonero di Graham Potter.

Nel secondo tempo del match, in casa ‘Reds’ il clima di tensione e l’agonismo è sfociato in un’accesa discussione tra Alisson e il suo compagno di Jordan Henderson.

La lite tra i due si è trasformata in un faccia a faccia sul rettangolo verde di gioco che si è concluso con il colpo con la spalla del capitano del Liverpool al portiere brasiliano ex Roma.

I due si sono chiariti al termine dell’incontro, con le immagini che li hanno immortalati mentre a braccetto raggiungevano il tunnel prima di rientrare negli spogliatoi.

Lo stesso Alisson ha raccontato i retroscena della lite, causata - a suo dire - dalla frustrazione per i recenti risultati negativi.

Intervistato da ESPN Brazil, il portiere verdeoro ha spiegato la sua versione dei fatti:

“Io ed Henderson siamo due persone che lottano e che danno la vita per la squadra. E in campo non c’è modo di essere gentili. A volte sembra che l’umore sia buono, ma siamo uomini che cercano di fare le cose nel modo giusto per aiutare la squadra. Ed è difficile e una grande sfida (in questa stagione, ndr)”.

Alisson ha aggiunto:

“Siamo essere umani e abbiamo sentimenti come chiunque altro. Siamo frustrati quando accade qualcosa di negativo e siamo felici quando le cose vanno bene. Ma nel calcio la differenza e il lato positivo è che non possiamo stare troppo tempo a lamentarci. Quando le cose vanno male, dopo due o tre giorni c’è già la possibilità per riscattarsi. Ed è questa la nostra sfida in questa stagione. Mostreremo le nostre vere qualità e giocheremo da gruppo unito in ogni partita”.

Il Liverpool è uscito sconfitto dalla sfida contro il Manchester City per 4-1 nell’ultimo weekend, mentre martedì è arrivato il pari a reti inviolate contro il Chelsea.

Al momento il Liverpool è in 8ª posizione con una partita in meno rispetto all’Aston Villa (7°), a dieci punti di ritardo dal quarto posto - che vale il pass per la prossima Champions League - occupato dal Manchester United.