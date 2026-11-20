Come guardare Le Puy-Paris 13 Atletico con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 13 21 nov 2026 - 08:45

Il Le Puy ospita il Paris 13 Atletico in Ligue 3. Entrambe le squadre occupano la metà bassa della classifica e cercano di ritrovare continuità dopo risultati altalenanti.

Il Le Puy arriva a questa partita in condizioni discrete. Le tre vittorie ottenute nelle ultime cinque gare, considerando tutte le competizioni, indicano una squadra in crescita, mentre il percorso in Coupe de France le ha dato risultati utili per acquisire fiducia.

Il Paris 13 Atletico arriva con meno certezze. Due sconfitte consecutive, tra cui il 2-0 subito contro il Red Star in Coupe de France, hanno accentuato le difficoltà della squadra, che in Ligue 3 non vince dal successo sul Rouen a ottobre.

I precedenti tra i due club sono equilibrati. Negli ultimi quattro incontri soltanto uno si è concluso con una vittoria, mentre i pareggi hanno prevalso.

Con le due squadre separate da una sola posizione in classifica, la partita può avere conseguenze importanti per la metà bassa della Ligue 3.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Le Puy-Paris 13 Atletico.

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