Le Parisien - Koulibaly si avvicina al PSG: acquistata una villa da 4 milioni a Parigi

Il PSG ha individuato in Kalidou Koulibaly l'erede di Thiago Silva: il senegalese ha acquistato un appartamento del valore di 4 milioni a Parigi.

Nonostante manchi ancora diverso tempo alla riapertura del calciomercato con la sessione estiva, il si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato: l'obiettivo sarà mettere sotto contratto un nuovo difensore che raccolga l'eredità di Thiago Silva, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno e con ogni probabilità non verrà rinnovato.

La dirigenza parigina sembra aver individuato il sostituto del brasiliano: trattasi di Kalidou Koulibaly, colonna portante del e del .

Un interesse che appare concreto alla luce della rivelazione fatta da 'Le Parisien, secondo cui Koulibaly ha acquistato un appartamento di poco meno di 220 metri quadrati del valore di 4 milioni di euro Parigi. L'edificio è attualmente in costruzione e sarà completato nei mesi a venire.

Dal canto suo, De Laurentiis valuta il senegalese la bellezza di 75 milioni di euro, somma importante anche per un club ricco come il PSG.

Sulle tracce di Koulibaly resta anche il : pista raffreddatasi però dopo la sentenza dell'UEFA nei confronti dei 'Citizens' (che hanno presentato ricorso al CAS), esclusi dalle competizioni europee per le prossime due stagioni e multati per 30 milioni di euro.

Questa, dunque, potrebbe essere l'ultima stagione di Koulibaly all'ombra del Vesuvio, fortemente condizionata dai continui problemi fisici che da metà dicembre in poi gli hanno permesso di scendere in campo una sola volta.