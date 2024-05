Le migliori criptovalute emergenti su cui investire per guadagni da 100X

Consigli utili per rafforzare il proprio portafoglio di investimenti crypto con i migliori token del momento.

Il mercato delle criptovalute amplifica giorno dopo giorno il suo spazio d’azione, guadagnando sempre più terreno e reputazione negli ambienti finanziari di tutto il mondo. Anche in Italia, sempre più investitori si mettono alla ricerca di informazioni sul web circa le migliori criptovalute emergenti e token alternativi rispetto a qualsiasi altra criptovaluta che non sia Bitcoin. Questi asset offrono agli investitori sufficienti opportunità per diversificare i propri portafogli a costi inferiori e, al contempo, anche rendimenti enormi.

Pertanto, non sorprende che i trader alla ricerca di asset crypto con un potenziale da 100x si rivolgano alle migliori criptovalute emergenti. Stai cercando di costruire un portafoglio solido con crypto emergenti? Ecco, allora, alcuni dei migliori token a disposizione oggi nel settore delle crypto.

Le migliori criptovalute emergenti da comprare: la lista completa

Ecco le migliori criptovalute emergenti che hanno il potenziale per produrre guadagni da 100x:

PlayDoge (PLAY) - La nuovissima meme coin a tema doge che offre utilità P2E Sealana (SEAL) - Meme coin basata su Solana con un'interessante mascotte WienerAI (WAI) - Il bot di trading basato sull'intelligenza artificiale più potente dell'universo Dogeverse (DOGEVERSE) - La migliore delle criptovalute emergenti da comprare a giugno 99Bitcoins (99BTC) - Una criptovaluta Learn-2-Earn che premia i trader che imparano a conoscere il mercato delle criptovalute

Le migliori crypto emergenti su cui investire adesso - Le recensioni complete

In questa sezione scopriremo le caratteristiche principali di ciascuno dei token menzionati nella lista di cui sopra.

PlayDoge (PLAY) - La nuovissima meme coin a tema doge che offre utilità P2E

$PLAY, il token nativo di PlayDoge, un gioco play-to-earn (P2E) basato su dispositivi mobili, è la prima delle criptovalute emergenti da considerare nel 2024. Il progetto cerca di riaccendere la nostalgia degli anni '90 con il suo classico gameplay 2D che trasforma l'iconico meme Doge in un animale domestico virtuale in stile Tamagotchi.

Con il suo mondo digitale a 8 bit, PlayDoge offre ai giocatori un gameplay emozionante in cui possono nutrire, addestrare e giocare con il loro Doge 2D e guidarlo attraverso i minigiochi in-app. In cambio, i giocatori riceveranno token $PLAY man mano che il loro Doge avanza nel gioco.

Il progetto è destinato a godere di un successo immediato grazie alla sua trama accattivante e al gameplay affascinante che lo aiuteranno a costruire una comunità vivace. Inoltre, i fondamenti della meme coin e l’utilità P2E sono elementi cruciali che aiuteranno a spingere $PLAY “to the moon”.

Per chi non lo conosce, $PLAY è costruito su Binance Smart Chain, il che ha portato a ipotizzare che la meme coin potrebbe avere alcune connessioni interne con il team di Binance. Pertanto, il presunto collegamento con Binance è un indicatore che $PLAY potrebbe eventualmente essere listato sull'exchange più importante al mondo al termine della sua prevendita, dandogli maggiore visibilità e liquidità.

Il token è attualmente disponibile al prezzo di $ 0,00451 nella sua prevendita. La prevendita in 40 fasi rappresenta la migliore opportunità di movimento anticipato per coloro che cercano di massimizzare i propri investimenti con PLAY.

Segui PlayDoge su X.

Dogeverse (DOGEVERSE) - Una delle migliori criptovalute emergenti da comprare nella seconda parte del 2024

Si tratta del primo doge astronauta. Dogeverse in realtà è una meme coin che punta a riunire comunità crypto di diverse chain. La mascotte del progetto, il cane Cosmo, sottolinea l'importanza dell'esplorazione nel cryptoverso.

Dogeverse funziona su 6 chain diverse (Ethereum, Solana, Base, BNB, Avalanche e Polygon). Sebbene sia iniziata su Ethereum, questa multi chain è finalmente transitata su altre reti grazie all'aiuto delle tecnologie Wormhole e Portal Bridge.

Attingendo al suo concetto multi chain, Dogeverse è stata in grado di raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, con molte blockchain disponibili, gli investitori possono scegliere di coinvolgere l’ecosistema Dogeverse dalle loro chain preferite.

Dopo aver raccolto oltre 15 milioni di dollari in presale, Dogeverse si sta già avvicinando agli ultimi giorni della sua prevendita. Ciò significa semplicemente che gli investitori hanno solo un’ultima opportunità di essere coinvolti in Dogeverse prima del listing su DEX.

Intanto cresce l’attesa proprio per il prossimo lancio sugli exchange del token, con uno degli crypto youtuber italiani più noti - Stefano Castiello - che afferma che DOGEVERSE potrebbe diventare la prossima meme coin a esplodere.

Segui Dogeverse su X.

Sealana (SEAL) - La meme coin su Solana con la più simpatica delle mascotte!

Sealana è stata inserita dai nostri esperti nella lista delle migliori criptovalute emergenti per molte ragioni. Fin dal suo lancio, questo token ha cavalcato l'onda dell'entusiasmo delle meme coin su DOL così da guadagnare terreno.

Fondamentalmente, Sealana incarna la narrazione di un personaggio di foca paffuto concentrato sulla ricerca della prossima grande novità nel panorama di Solana. La storia racconta che Sealana, dopo aver abbandonato la sua figura snella giovanile, ora sopravvive con una dieta da trader a base di patatine e tonno in scatola mentre mira a conquistare il mercato delle criptovalute.

Questa interessante tradizione fonde elementi culturali con un tocco comico per catturare le menti degli investitori. A complemento della sua attrattiva sul mercato c'è l'adozione di un approccio di prevendita semplificato senza timer di prezzo predeterminati.

Per comprare SEAL, i partecipanti possono inviare SOL a un indirizzo di wallet designato o utilizzare il widget di prevendita. Oltre a SOL, coloro che utilizzano il widget di prevendita hanno l'opportunità di comprare SEAL con altre importanti criptovalute come ETH, USDT, BNB e USDC.

Seppur l'utilità di questo token sia ancora tutta da definire, il famoso crypto youtuber Alessandro Autiero ha speso parole d’elogio per questo progetto, confermando che il token ha tutto il necessario per portare guadagni 100x agli investitori nei prossimi mesi.

Segui Sealana su X.

WienerAI (WAI) - Il bot di trading basato sull'intelligenza artificiale più potente dell'universo

WienerAI è un ottimo investimento tra le migliori criptovalute emergenti poiché ha rapidamente guadagnato la copertura dei principali siti web di informazione sul mondo delle criptovalute tra cui Bitcoinist, Cointelegraph, Cryptonews, Techopedia e CryptoPotato.

Un fattore straordinario che ha spinto WienerAI alla ribalta è la sua insistenza nell'offrire una reale utilità nonostante sia “solo” una meme coin. In linea con questo obiettivo, WienerAI sta sfruttando i poteri dell’intelligenza artificiale per fornire un’utilità di trading bot.

Il bot di trading basato sull'intelligenza artificiale è adatto ai principianti e offre una serie di servizi tra cui analisi di mercato in tempo reale, scambi di token, consigli di trading e altro ancora, rendendolo uno strumento indispensabile per coloro che cercano di sfruttare le opportunità del mercato.

Ancora. L’attrattiva degli investimenti di WienerAI va oltre il caso d’uso del bot di trading. Il progetto ha inoltre progettato un modello di staking standard che offre agli investitori rendimenti elevati.

Questi attributi unici hanno aiutato WienerAI ad assicurarsi il sostegno di SAMU BIT, analista crypto su YouTube che ha previsto un rendimento 100 volte maggiore per il token.

Nonostante il lancio avvenuto poche settimane fa, WienerAI ha già raccolto quasi 3 milioni di dollari nel corso della sua prevendita. Ciò dimostra che gli investitori hanno riconosciuto il suo potenziale esplosivo e stanno approfittando della fase di presale per investire prima.

Segui WienerAI su X.

99Bitcoin (99BTC) - La criptovaluta Learn-2-Earn (impara e guadagna) che premia i trader per la loro conoscenza del mercato delle crypto

Quando si tratta di insegnare alle persone le basi delle criptovalute, allora 99Bitcoins è il miglior progetto a cui affidarsi.

Dai corsi di trading esclusivi ai moduli di apprendimento interattivi e ai segnali di trading, la piattaforma si è costruita una solida reputazione come uno dei migliori brand di formazione sulle criptovalute.

Detto questo, 99Bitcoins sta ora facendo un ulteriore passo avanti ridefinendo la prossima generazione di apprendimento crypto attraverso l’adozione di un modello L2E. Con questo approccio, gli investitori potranno guadagnare token gratuiti per ogni passo compiuto nel loro percorso di apprendimento su 99Bitcoins.

Al centro dell’ecosistema L2E di 99Bitcoins c’è il suo token nativo, $99BTC. Sebbene il token sia stato lanciato sulla rete Ethereum, è ora in procinto di collegarsi alla chain BRC-20 per massimizzare ulteriormente la sua portata.

Chiunque completi ogni corso crypto sulla piattaforma guadagnerà token gratis. Oltre a ciò, la piattaforma offre anche premi di staking ai possessori di token 99BTC per il loro impegno con l'ecosistema.

Al momento la prevendita di questo token è ancora attiva e ha raccolto più di 1,6 milioni di dollari. Partecipare a questa prevendita ti metterà nella posizione di godere di guadagni in anticipo non appena il progetto raggiungerà il successo sul mercato.

Segui 99Bitcoins su X.

Considerazioni finali

In conclusione, se sei un trader che cerca di espandere il proprio wallet con le migliori criptovalute emergenti, allora la lista che abbiamo stilato fa al tuo caso.

In questo articolo abbiamo presentato le migliori criptovalute emergenti che possono aiutarti a rafforzare il tuo wallet e migliorare il tuo futuro finanziario.

La nostra scelta numero 1 è ricaduta su PlayDoge, meme coin che fa il verso al più famoso gioco degli anni ’90.

