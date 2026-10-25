"Le ingiustizie non ci hanno abbattuto", cosa ha detto Chivu dopo Inter-Fiorentina: la risposta sul rigore non assegnato ai nerazzurri

L'allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a DAZN dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A. Queste le sue parole.





SUL GOAL DI ZIELINSKI - "Pensavo a tutto quello che abbiamo fatto oggi. Siamo andati sotto con un tiro da 30 metri, ma nulla da rimproverare a interpretazione e qualità. Alla fine siamo stati premiati, abbiamo mantenuto la lucidità e faccio i complimenti ai miei che fino in fondo hanno dato tutto e cercato di portare a casa la vittoria. Sono partite non semplici, ma stavo pensando che speravo segnasse perché lo meritavamo. Anche se finiva 0-1 avrei detto le stesse cose, oggi i ragazzi meritano tutti i nostri complimenti".





SUI SINGOLI - "Bonny non dà riferimenti, mentre con Pio era più semplice per i loro centrali. Abbiamo scelto di dare più dinamismo da entrambe le parti, ma non riuscivamo a sbloccarla. Abbiamo creato, sapevamo che era una gara da fare sulle fasce e che bisognava aprirli un po' di più. Dovevamo riempire meglio l'area, la mossa di Lavelli nasce anche per quello. Ci abbiamo creduto fino in fondo, spesso vieni premiato per quello che esprimi. Determinante ingiustizie non ci hanno abbattuto per cercare di riprenderla".





RIMONTE - "Il calcio è questo, basta non abbattersi e mantenere la stessa mentalità. Da quando sono arrivato, ho sempre detto che le gare durano 90 minuti. Voglio vedere gente che ci crede fino alla fine ed è quello che stiamo facendo. Non mi sembra un problema come stanno raccontando: ci saranno partite in cui non riusciremo a rimontare, ma anche partite in cui andremo in vantaggio e subiremo. Per ora abbiamo fatto abbastanza bene, salvo la partita col Bruges".