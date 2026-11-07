Come guardare Le Havre-Lorient con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Oceane

Il Le Havre ospita il Lorient allo Stade Océane domenica 8 novembre 2026, in una partita di Ligue 1 importante per entrambe le squadre, che occupano posizioni opposte in classifica.

Il Le Havre è ultimo in Ligue 1 con appena due punti nelle prime nove partite. Nell’ultima gara di campionato ha perso 1-5 contro il Paris Saint-Germain e ora ha subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La squadra di Jair Karam ha un disperato bisogno di un risultato.

Il Lorient arriva in condizioni migliori: è 12° in classifica e imbattuto nelle ultime quattro partite di Ligue 1. L’ultima gara contro l’Angers è finita senza reti, ma la squadra di Alexandre Dujeux aveva mostrato le proprie qualità battendo il Monaco 1-0 all’inizio di ottobre.

I precedenti in casa offrono qualche motivo di fiducia al Le Havre. Ha battuto il Lorient 3-0 allo Stade Océane nel settembre 2023 e, nell’ultimo confronto tra le due squadre in questo stadio, nel settembre 2025, la partita è finita 1-1.

Con il Le Havre fermo all’ultimo posto e il Lorient intenzionato a entrare nella metà alta della classifica, la partita di domenica è particolarmente importante per i padroni di casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguirla.

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