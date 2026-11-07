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Ligue 1
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Le Havre-Lorient in diretta oggi: dove vedere la partita in TV e in streaming?

Le Havre vs Lorient
Le Havre
Lorient
Ligue 1

Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta Le Havre-Lorient, partita di Ligue 1 in programma oggi.

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Presentazione della partita

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Ligue 1 - Game Week 10
Stade Oceane

Il Le Havre ospita il Lorient allo Stade Océane domenica 8 novembre 2026, in una partita di Ligue 1 importante per entrambe le squadre, che occupano posizioni opposte in classifica.

Il Le Havre è ultimo in Ligue 1 con appena due punti nelle prime nove partite. Nell’ultima gara di campionato ha perso 1-5 contro il Paris Saint-Germain e ora ha subito quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La squadra di Jair Karam ha un disperato bisogno di un risultato.

Il Lorient arriva in condizioni migliori: è 12° in classifica e imbattuto nelle ultime quattro partite di Ligue 1. L’ultima gara contro l’Angers è finita senza reti, ma la squadra di Alexandre Dujeux aveva mostrato le proprie qualità battendo il Monaco 1-0 all’inizio di ottobre.

I precedenti in casa offrono qualche motivo di fiducia al Le Havre. Ha battuto il Lorient 3-0 allo Stade Océane nel settembre 2023 e, nell’ultimo confronto tra le due squadre in questo stadio, nel settembre 2025, la partita è finita 1-1.

Con il Le Havre fermo all’ultimo posto e il Lorient intenzionato a entrare nella metà alta della classifica, la partita di domenica è particolarmente importante per i padroni di casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguirla.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Le Havre - Lorient

4-3-3
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Formazione
Lorient crest
Lorient
FCL
3-4-2-1
A. BodartA. BodartE. KoffiE. Koffiteam-logoD. OuziadJ. MwangaJ. MwangaA. ToubaA. ToubaD. MosengoD. MosengoS. EbonogS. EbonogA. RichardsonA. RichardsonJ. MajaJ. MajaM. SamattaM. SamattaS. NakamuraS. NakamuraY. MvogoY. MvogoS. ToureS. ToureN. AdjeiN. AdjeiM. TalbiM. TalbiA. AvomA. AvomD. SyllaD. SyllaN. CadiouN. CadiouS. FayeS. FayeA. KouassiA. KouassiJ. MakengoJ. Makengoteam-logoM. Kone
Lorient crest
Lorient
FCL
4-3-3
Le Havre

Formazione titolare

Lorient

Allenatore

  • J. Karam
  • A. Dujeux

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