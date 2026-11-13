Le confessioni di Tare sulla stagione al Milan: "Mi aspettavo di più da Pulisic, per Leao il calcio non era più la priorità"

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Nel corso dell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato anche dei singoli che a suo dire hanno deluso di più le aspettative nella mancata qualificazione alla Champions League

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Il primo è Leao, passato in estate al Galatasaray, in Turchia: "A Leao ho voluto veramente molto bene come persona, però è quel giocatore da cui tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Penso che per lui il calcio non fosse più una priorità. Questa è la chiave di lettura".

Quali erano le priorità? "Penso un po' la sua vita fuori dal calcio, musica, moda... però non ho mai messo in dubbio l'appartenenza che aveva per il Milan. Soffriva il fatto di non rendere come aveva reso, poi ha avuto anche tanti problemi fisici".

Poi Pulisic, l'unico ancora in rossonero: "Il grande dispiacere è che mi aspettavo qualcosa in più a livello di responsabilità e di leadership da Pulisic: è un giocatore di grande livello che ha qualità indiscutibili. Ma in termini di rendimento sono successe delle cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera.

Come Gimenez, oggi in prestito al Porto: "Un ragazzo straordinario con numeri che parlavano da sé per un anno non è riuscito a segnare un goal. Poi è capitato che Pulisic per sei mesi non ha segnato un goal. Poi Leao che non ha segnato per 4 mesi. Sono successe situazioni che difficilmente trovi nel mondo del calcio".

Leao ha chiuso la stagione a quota 9 reti, Pulisic a 8, tutte segnate prima della finestra di mercato invernale. Tare evidentemente lamenta le polveri bagnate di un reparto che in altri frangenti aveva dimostrato di poter incidere non poco.