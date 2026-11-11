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Lelio Donato

Le condizioni di Thuram dopo l'infortunio: quando torna e quante partite salta l'attaccante dell'Inter

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L'Inter era in apprensione per le condizioni di Marcus Thuram dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Francia. Ma le ultime sull'attaccante nerazzurro sono rassicuranti: potrebbe rientrare subito dopo la sosta.

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Allarme rientrato o quasi per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter si è fermato per un infortunio che lo costringerà a saltare le gare con la Francia in Nations League, tra cui la sfida in programma proprio a 'San Siro' contro l'Italia.

Le ultime che arrivano da Appiano Gentile sulle condizioni di Thuram però sono piuttosto rassicuranti. Tanto che il francese potrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu molto presto.

L'INFORTUNIO DI THURAM

Marcus Thuram ha avvertito un problema fisico subito dopo l'ultima partita di campionato tra Inter e Como. L'attaccante era inizialmente rimasto in ritiro con la sua Nazionale ma il persistere del dolore ha convinto lo staff medico della Francia, in accordo con quello del club nerazzurro, a rimandarlo a casa per proseguire le cure del caso.

Thuram, che non era stato convocato da Zinedine Zidane a ottobre per le prime gare di Nations League della Francia, salterà come detto la sfida contro l'Italia del 12 novembre ma anche quella successiva di tre giorni dopo contro la Turchia.

LE CONDIZIONI DI THURAM E QUANDO TORNA

Ma quindi quali sono le condizioni di Thuram e quando tornerà a disposizione di Chivu? Secondo quanto riporta 'Sky Sport' l'attaccante soffre di un semplice affaticamento muscolare. Nessuna lesione dunque per il francese che continuerà a svolgere lavoro differenziato ad Appiano Gentile nei prossimi giorni con l'obiettivo di tornare in gruppo molto presto.

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Come detto le condizioni di Marcus Thuram al momento non destano particolare preoccupazione considerato che l'attaccante avrà un paio di settimane per recuperare con tutta calma dall'affaticamento muscolare accusato dopo Inter-Como. La speranza dei nerazzurri è quella di riavere il loro numero 9 a disposizione già subito dopo la sosta ovvero per la gara di campionato contro l'Atalanta in programma domenica 22 novembre.

IL CALENDARIO DELL'INTER E L'EMERGENZA ATTACCO

Il recupero immediato di Marcus Thuram è una priorità assoluta per l'Inter. I nerazzurri infatti dopo la sosta saranno attesi da un nuovo ciclo intensissimo di partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Di fatto la squadra di Chivu scenderà in campo ogni tre giorni per un mese, ovvero dal 22 novembre al 22 dicembre.

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Il tutto in una situazione di emergenza visto che oltre a Thuram si è fermato anche Bonny. L'infortunio dell'ex Parma peraltro è più serio e dovrebbe tenerlo fuori circa un mese a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. Chivu però dovrebbe finalmente recuperare Lautaro Martinez il cui rientro in gruppo è fissato durante la sosta e dunque il capitano sarà a disposizione per Atalanta-Inter del 22 novembre.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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