Le condizioni di Thuram dopo l'infortunio: quando torna e quante partite salta l'attaccante dell'Inter

Allarme rientrato o quasi per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter si è fermato per un infortunio che lo costringerà a saltare le gare con la Francia in Nations League, tra cui la sfida in programma proprio a 'San Siro' contro l'Italia.
Le ultime che arrivano da Appiano Gentile sulle condizioni di Thuram però sono piuttosto rassicuranti. Tanto che il francese potrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu molto presto.
L'INFORTUNIO DI THURAM
Marcus Thuram ha avvertito un problema fisico subito dopo l'ultima partita di campionato tra Inter e Como. L'attaccante era inizialmente rimasto in ritiro con la sua Nazionale ma il persistere del dolore ha convinto lo staff medico della Francia, in accordo con quello del club nerazzurro, a rimandarlo a casa per proseguire le cure del caso.
Thuram, che non era stato convocato da Zinedine Zidane a ottobre per le prime gare di Nations League della Francia, salterà come detto la sfida contro l'Italia del 12 novembre ma anche quella successiva di tre giorni dopo contro la Turchia.
LE CONDIZIONI DI THURAM E QUANDO TORNA
Ma quindi quali sono le condizioni di Thuram e quando tornerà a disposizione di Chivu? Secondo quanto riporta 'Sky Sport' l'attaccante soffre di un semplice affaticamento muscolare. Nessuna lesione dunque per il francese che continuerà a svolgere lavoro differenziato ad Appiano Gentile nei prossimi giorni con l'obiettivo di tornare in gruppo molto presto.
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Come detto le condizioni di Marcus Thuram al momento non destano particolare preoccupazione considerato che l'attaccante avrà un paio di settimane per recuperare con tutta calma dall'affaticamento muscolare accusato dopo Inter-Como. La speranza dei nerazzurri è quella di riavere il loro numero 9 a disposizione già subito dopo la sosta ovvero per la gara di campionato contro l'Atalanta in programma domenica 22 novembre.
IL CALENDARIO DELL'INTER E L'EMERGENZA ATTACCO
Il recupero immediato di Marcus Thuram è una priorità assoluta per l'Inter. I nerazzurri infatti dopo la sosta saranno attesi da un nuovo ciclo intensissimo di partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Di fatto la squadra di Chivu scenderà in campo ogni tre giorni per un mese, ovvero dal 22 novembre al 22 dicembre.
Il tutto in una situazione di emergenza visto che oltre a Thuram si è fermato anche Bonny. L'infortunio dell'ex Parma peraltro è più serio e dovrebbe tenerlo fuori circa un mese a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. Chivu però dovrebbe finalmente recuperare Lautaro Martinez il cui rientro in gruppo è fissato durante la sosta e dunque il capitano sarà a disposizione per Atalanta-Inter del 22 novembre.