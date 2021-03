Le big d'Italia osservano Romero: il recordman della Liga

Il più giovane esordiente del campionato spagnolo ha messo sull'attenti Inter, Juventus, Milan e Napoli per il futuro.

Ha superato tutti i big del passato in fatto di precocità. Luka Romero dovrà dimostrare a grandi livelli, però, di essere come loro. Il più giovane giocatore nella storia della Liga piace a tanti, non solo in Spagna. In Italia, infatti, c'è chi lo osserva con attenzione.

Inter, Milan, Napoli e Juventus, infatti, hanno chiesto informazioni riguardo il classe 2004, messicano che ha fatto la storia del Maiorca e del campionato spagnolo sperando di essere protagonista reale, non solo per una statistica che ha chiuso diverse carriera prima della sua.

Romero non ha ancora un contratto da professionista con il Maiorca, che tarda ad arrivare: per questo la Serie A sta guardando con interesse alla sua situazione. E' da novembre che aspetta, ovvero da quando ha compiuto 16 anni.

Contro il Real Madrid, nella passata stagione, è diventato il più giovane esordiente della Liga a 15 anni e 219 giorni. Numeri incredibili per il ragazzo, trequartista che in questa annata ha giocato sei volte in prima squadra con il Maiorca, realizzando una rete.

Il Maiorca è consapevole che prima o poi, nel breve o nel lungo periodo, Romero andrà in una squadra di valore, ma per ora il desiderio del giocatore è quello di continuare a crescere nel suo attuale club. Senza l'accordo, però, le voci di calciomercato si moltiplicano.

Le trattative per un primo contratto di Romero stanno andando avanti da tempo, ma non come sperato da entrambe le parti. Per questo motivo rimane in piedi l'ipotesi di una clamorosa partenza immediata già nel breve periodo. Si vedrà: intanto le pretendenti, sopratutto italiane, non mancano.