Le avversarie del Napoli in Champions: tutto su Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka

Napoli nel gruppo F di Europa League, con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka: andiamo alla scoperta di queste avversarie.

Poteva andare sicuramente peggio per il in , che però dovrà guardarsi con molta attenzione dalle tre avversarie nel girone F: , AZ Alkmaar e Rijeka. C'è sicuramente un aspetto positivo per i partenopei ed è quello logistico: si tratta di tre trasferte sicuramente non lunghissime, come , e . Il Napoli parte in griglia come favorita assoluta per vincere questo raggruppamento.

REAL SOCIEDAD

L'avversaria più forte, almeno sulla carta, del girone del Napoli è proprio la Real Sociedad. Da prendere con le molle per il Napoli, che dovrà anche giocare in un campo difficile come quello dell'Estadio Municipal de Anoeta. Non è partita nel migliore dei modi in , con cinque punti nelle prime quattro giornate. Il calciomercato estivo ha regalato però all'allenatore Imanol Alguacil un pezzo da novanta come David Silva. Gli spagnoli hanno nel 4-3-3 il loro modulo di riferimento, con Isak e Willian José ad alternasi in attacco. Sulle ali c'è l'estro e la fantasia di Januzaj e Oyarzabal. A centrocampo David Silva come abbiamo detto, ma anche Merino e Zubimendi. In porta non c'è più Rulli, ma Remiro. Mentre in difesa c'è l'esperienza di Nacho Monreal su cui affidarsi.

AZ ALKMAAR

Per essere una squadra da terza fascia, al Napoli poteva andare decisamente meglio. L'AZ è una squadra che sa giocare a calcio e che arriva dall'eliminazione nel terzo turno dei preliminari di , sconfitta dalla . Gli olandesi sono guidati da Arne Slot e giocano un calcio super offensivo sempre sull'impronta del 4-3-3. La squadra titolare di solito è composta da Bizot in porta, Svensson, Chatzidiakos, Letschert e Wijndal sulla linea difensiva. Il centrocampo la regia normalmente è quella di De Wit, poi la tecnica e la personalità del capitano

Koopmeiners; a completare il reparto il norvegese Midtsjö. Attacco giovane con la prima punta Boadu di 19 anni, gli esterni sono Aboukhlal di 20 anni e Albert Gudmundsson di 23.

RIJEKA

I croati sono allenati da un giovanissimo allenatore di 37 anni: Simon Rozman. Qualificata per l'Europa League già dalla scorsa stagione, il Rijeka si è dedicato al campionato in questo avvio di stagione, dove però occupa soltanto il sesto posto attualmente. Spesso e volentieri la squadra gioca con un solo attaccante di ruolo, che nelle ultime uscite è stato Sandro Kulenovic, nonché fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti. Centrocampo folto con Cerin, Andrijasevic, Pavicic e Stjepan Loncar. Ci sono poi due giocatori che gioca a tutta fascia: Tomecak a destra e Stefulj a sinistra. In mezzo Smolcic, Velkovski e Capan.