Le 10 cose che abbiamo scoperto su Cristiano Ronaldo durante l'intervista a 'Linea Diletta'

Retroscena e curiosità dell'intervista di Cristiano Ronaldo con Diletta Leotta su DAZN.

10. Non si vede come allenatore in futuro, ma... “mai dire mai”.

9. Quando si sente a suo agio, ride in modo chiassoso.

8. Gli piace molto il modo di vivere degli italiani e si diverte per il nostro gesticolare (ci imita discretamente bene).

7. Il sorriso e la positività di Gigi Buffon l’hanno sempre colpito anche da avversario.

6. Lui e il suo staff non lasciano nulla al caso (hanno voluto testare anche il cuscino sulla sedia dell’intervista).

5. Fino a qualche anno fa, mamma Dolores lo pressava al telefono la sera prima dei match importanti invitandolo a segnare.

4. Quando Sir Alex Ferguson lo ha portato a Manchester per la prima volta pensava fosse poco più di un giro turistico, ma poi lo tennero lì.

3. Se viene sottoposto ad un colloquio di lavoro, diventa un mostro di fiducia in se stesso e di determinazione.

2. La sera in cui è diventato campione d’Europa col si è ubriacato con un bicchiere di champagne.

1. Nella prossima intervista, sfiderà Diletta a ping-pong (pare sia un campione anche lì).

Guarda l'intervista completa di Cristiano Ronaldo a 'Linea Diletta' su DAZN