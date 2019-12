Lazzari: "Volevo lasciare il calcio per dedicarmi al surf"

Nei primi anni 2000 era uno dei giovani più talentuosi, prodotto del florido settore giovanile dell' : la parabola di Andrea Lazzari lo ha portato a scendere progressivamente di categoria fino all'Eccellenza, dove ora indossa la maglia del Vigor Senigallia.

L'ex centrocampista di e è stato vicino al ritiro, tentato com'era dall'ipotesi di intraprendere una carriera da surfista alle Barbados, come da lui stesso ammesso ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Mi era presa bene questa cosa del surf dopo una vacanza sull’isola dei Caraibi. C’è stato un momento dopo che sono tornato in cui ho detto ‘mollo tutto'. Ho provato il surf la prima volta a Fuerte Ventura, poi in . Quando sono andato alle Barbados avevo iniziato a stare sulla tavola e a curvare, non volevo più smettere. Era un sogno, soprattutto per me che vengo da Bergamo...".