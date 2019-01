Lazzari a DAZN: "Milanista da bambino, in futuro mi vedo terzino"

Manuel Lazzari ai microfoni di DAZN: "In futuro mi vedo terzino, il mio idolo è Cancelo. Da bambino tifavo Milan ed avrei inviato il CV a Galliani".

20 presenze, 8 assist ed una spina costante sulla fascia destra che mette in difficoltà qualunque avversario. Si può riassumere in questo modo la stagione 2018-2019 di Manuel Lazzari con la maglia della SPAL, nella quale milita dall'estate del 2013.

Ai microfoni di DAZN il laterale, convocato anche in nazionale da Roberto Mancini in UEFA Nations League, si è soffermato sul ruolo che gli piacerebbe ricoprire in futuro, sempre sulla fascia.

“Un giorno sicuramente mi vedo come terzino, il mio punto di riferimento è Cancelo perché ad oggi secondo me è il terzino più forte del mondo e ogni volta che lo vedo giocare mi innamoro”.

Negli ultimi mesi sono stati palesi i suoi miglioramenti dal punto di vista tecnico, soprattutto nell'effettuazione dei cross. Il diretto interessato spiega come ha raggiunto questo obiettivo.

“Sono migliorato tantissimo nell’effettuare I cross perché più che tecnicamente ci ho lavorato di testa e ho capito come va colpito il pallone; è una questione di testa, tutto qui”.

Da bambino la sua squadra preferita era il Milan, adesso diventando calciatore le cose sono cambiate radicalmente.

“Da bambino tifavo Milan, andavo sempre al bar con mio papà a vedere le partite, quindi 10 anni fa il mio curriculum da calciatore lo avrei inviato a Galliani, da quando gioco invece non tifo ovviamente più una squadra ben precisa”.

Infine Manuel dimostra di avere le idee chiare riguardo a quello che avrebbe potuto essere la sua vita senza calcio.