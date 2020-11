Lazio-Zenit dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio ospita lo Zenit nella 4ª giornata del Gruppo F di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

LAZIO-ZENIT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 24 novembre 2020

24 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky, Mediaset

Sky, Mediaset Streaming: Sky Go, Mediaset Play, Now TV

La Lazio torna a concentrarsi sulla e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida che può potenzialmente rappresentare un bivio importantissimo per il prosieguo del suo cammino nella massima competizione europea: quella con lo Zenit.

La compagine biancoceleste arriva a questa gara forte del secondo nel Gruppo F. Sono stati infatti 5 i punti messi in cascina nelle prime tre sfide della fase a gironi e sono stati figli del successo contro il (attualmente capolista a quota 6) e dei pareggi ottenuti contro Brugge e Zenit.

Il primo dei due confronti con la squadra campione di si è infatti chiusa, lo scorso 4 novembre, con un 1-1 che ha portato le firme di Erokhin e Caicedo.

Altre squadre

Per lo Zenit, che è il fanalino di coda del girone, quello ottenuto contro la Lazio è stato sin qui l’unico punto ottenuto. La partita d’andata ha rappresentato la prima sfida ufficiale tra le due squadre nella loro intera storia.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Lazio-Zenit: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-ZENIT

Lazio-Zenit, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà martedì 24 novembre 2020 nella cornice dello stadio Olimpico di . Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21:00.

Lazio-Zenit sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Per la partita dell’Olimpico è inoltre prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5. Inizialmente doveva essere -Ferencvaros la sfida proposta da Mediaset, ma l’emittente ha successivamente optato per un cambio di programma, decidendo dunque mandare in onda la gara che vedrà protagonisti i biancocelesti.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lazio-Zenit anche in attraverso Sky Go, il servizio la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet.

In alternativa sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.

Un’ulteriore opzione sarà rappresentata, in modalità del tutto gratuita, da Mediaset Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Lazio-Zenit in tv o in streaming, hanno un’altra possibilità per non perdersi la sfida dell'Olimpico: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

La Lazio riavrà Strakosha e Immobile, che si son messi il Covid-19 alle spalle. In campo anche Marusic a sinistra e Akpa-Akpro, quest'ultimo al posto di Milinkovic-Savic. In difesa Hoedt spinge per un posto.

Lo Zenit potrebbe schierarsi con il 4-3-3, con Kuzyaev ed Erokhin ad affiancare l'unica punta Dzyuba. In difesa Karavaev e Douglas Santos sugli esterni.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Hoedt, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin.