Lazio-Verona, le formazioni ufficiali: Patric e Borini titolari

Un solo cambio per la Lazio rispetto alla gara con la SPAL: Patric per Bastos. Nel Verona, Juric conferma Verre nella posizione di falso nove.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu: Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Verre. All. Juric

Match importantissimo per una Lazio lanciatissima: in caso di vittoria gli uomini di Inzaghi scavalcherebbero l' , conquistando il secondo posto in classifica e proiettandosi a soli due punti dalla capolista .

Accanto al capocannoniere Immobile c'è ancora Caicedo, che continua a sostituire l'acciaccato Correa: Luis Alberto e Milinkovic-Savic i due interni di centrocampo accanto al mediano Lucas Leiva, mentre Lazzari e Lulic sono i due esterni. Unico cambio rispetto alla gara con la : Patric per Bastos.

Juric si affida ancora a Verre come punto di riferimento offensivo: occasione dal primo minuto per Borini, che agisce sulla trequarti insieme a Zaccagni. Faraoni e Lazovic sulle fasce con Veloso e Pessina in mezzo.