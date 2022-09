Lazio-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio sfida il Verona nella 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Lazio di Maurizio Sarri sfida in casa il Verona di Gabriele Cioffi nella 6ª giornata del campionato di Serie A. I capitolini sono noni in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, gli scaligeri occupano invece il 13° posto a quota 5, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 25 precedenti disputati in Serie A in casa della Lazio, i biancocelesti conducono nelle statistiche con 13 vittorie, 9 pareggi e 3 affermazioni dei gialloblù. Nelle ultime 14 sfide nel massimo campionato giocate a Roma, il Verona ha vinto solo una volta 2 anni fa: il 12 dicembre 2020 la squadra di Juric si impose su quella di Simone Inzaghi per 2-1, con goal di Lazzeri e Tameze per gli ospiti e di Caicedo per la Lazio. Per il resto si sono registrate 9 vittorie biancocelesti e 3 pareggi.

In questo torneo la Lazio ha subito tutti i suoi cinque goal dall’interno dell’area di rigore, così come il Verona ha realizzato tutte le sue sei reti da dentro l’area. Il bomber biancoceleste Ciro Immobile, con 9 centri in 10 partite di Serie A, è il terzo giocatore più prolifico contro il Verona nella storia del massimo campionato: meglio di lui hanno fatto soltanto Beppe Savoldi (10 reti) e Gabriel Omar Batistuta (11).

Il difensore del Verona Diego Coppola, classe 2003, è il più giovane in Serie A ad aver disputato almeno una partita da titolare. L'esterno offensivo Mattia Zaccagni sarà il grande ex della partita, avendo collezionato 81 partite e 9 reti nel massimo campionato con la maglia gialloblù. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Lazio-Verona si disputerà la sera di domenica 11 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia, e sarà la 51ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 18.00.

DOVE VEDERE LAZIO-VERONA IN TV

La sfida della 6ª giornata di Serie A, Lazio-Verona, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lazio-Verona su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

LAZIO-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno vedere la partita Lazio-Verona in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL sarà possibile seguire Lazio-Verona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-VERONA

Sarri si affiderà al consueto 4-3-3 e dovrà fare a meno dello squalificato Cataldi. Davanti al portiere Provedel, in difesa Lazzari e Marusic agiranno da terzini, con Patric e Romagnoli a comporre la coppia centrale difensiva. A centrocampo Marcos Antonio sarà il playmaker, con Milinkovic-Savic e Vecino (in vantaggio su Luis Alberto) mezzali ai suoi lati. Immobile sarà il centravanti nel tridente offensivo che sarà completato dai due esterni alti, Felipe Anderson e Zaccagni, quest'ultimo preferito dal 1' a Pedro.

Un solo forfait anche per Cioffi, che non potrà disporre nella trasferta romana dell'infortunato Piccoli. Davanti sarà riproposta la coppia formata da Henry e Lasagna. A centrocampo Tameze (favorito su Veloso), sulle due fasce Faraoni a destra (in vantaggio su Terracciano) e Doig a sinistra. Lazovic verrà riproposto nel ruolo di trequartista. Dietro Hien, Gunter e Coppola dovrebbero formare la linea a tre difensiva. Fra i pali ci sarà Montipò.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna.